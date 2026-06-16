14 Gün Pil Ömürlü Akıllı Yüzük ve Kalori Takibi Yapan Saat Tanıtıldı

Japonya merkezli Sharp, giyilebilir cihaz pazarına iki önemli ürünle birlikte giriş yaptı. Markanın yeni ürünleri arasında bir akıllı saat ile akıllı yüzük bulunuyor. Karada Mate Watch (MH-W01) ve Karada Mate Ring (MH-R01) olarak adlandırılan modeller, şirketin daha uzun vadeli hedeflerinin de net bir göstergesi olarak görülüyor.

Sharp Karada Mate Ring'in Özellikleri Neler?

Genişlik: 6,7 mm

6,7 mm Kalınlık: 2,8 mm

2,8 mm Ağırlık: 2,1-3,1 gram (ölçülere göre değişir)

2,1-3,1 gram (ölçülere göre değişir) Suya Dayanıklılık: IPX8 sertifikası

IPX8 sertifikası Pil Ömrü: 14 güne kadar

14 güne kadar Bağlantı: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Sağlık Takibi: Kandaki oksijen seviyesi, uyku kalitesi, kalp atış hızı takibi

Kandaki oksijen seviyesi, uyku kalitesi, kalp atış hızı takibi Uyumluluk: Android 14 (ve üstü) ile iOS 17 (ve üstü)

Sharp Karada Mate Ring, 6,7 mm genişlik ve 2,8 mm kalınlığa sahip. Ağırlığı ise hangi ölçünün tercih edildiğine bağlı olarak 2,1-3,1 gram arasında değişiyor. Her ne kadar küçük bir cihaz olsa da içinde aslında pek çok sensör mevcut. Sahip olduğu sensörler sayesinde adım sayma, yürüme ve koşma tespiti, uyku kalitesi, kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi gibi verileri içeren sağlık ve spor takibi özellikleri sunuyor.

Akıllı yüzük, IPX8 sertifikasına sahip ki bu da belirli bir dereceye kadar suya dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Gün içinde sık sık el terlemesi gibi durumlar yaşayanların endişelenmesine gerek bırakmıyor. Tabii, yine de çok yüksek sıcaklık seviyesine sahip suya ya da tuzlu suya maruz bırakmaktan kaçınmak gerekiyor.

Cihaz, 14 gün pil ömrüne sahip. Android işletim sistemli akıllı telefonların yanı sıra iPhone'larla da uyumlu olarak çalışıyor. Bluetooth 5.0 destekli modelin mevcut özellikleri için ayrıyeten bir abonelik ücreti ödemek gerekmiyor fakat sağlık verilerine erişmek için kullanılacak olan Karada Mate uygulaması üzerinden aylık 600 yen (173 TL) karşılığında yemeklerin kalori değerini kaydetmeyi ve sıkı bir kalori takibi ile zayıflamayı kolaylaştırıyor.

Sharp Karada Mate Ring'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Shark Karada Mate Ring henüz küresel çapta satışa sunulmadı, bu nedenle global fiyatı şimdilik soru işaretlerini koruyor fakat Japonya'da 9 Temmuz 2026 tarihinde 44.800 yen (12 bin 934 TL) fiyata satışa sunulacak. Türkiye'ye gelmesi hâlinde fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 24 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişebileceğini not düşelim.

Sharp Karada Mate Watch'ın Özellikleri Neler?

Kalp atış hızı

Yakılan kalori takibi

Su içme hatırlatıcısı

Android 14 (ve üstü) ile iOS 17 (ve üstü) ile uyumluluk

Corning Gorilla Glass 5 ekran koruyucu

Sharp Karada Mate Watch, önemli spor takibi özellikleri ile birlikte geliyor. Cihaz, gün boyunca adım sayısı, kalp atış hızı ve ne kadar kalori harcandığını takip ediyor. Bu arada uyku saati yaklaştıkça ekran da otomatik olarak değişiyor. Mevcut arayüzde hava durumu, ertesi güne dair detaylar ortaya çıkmaya başlıyor.

Cihaz, vücudun su ihtiyacını öğrenmenize de yardımcı oluyor. Vücutta susuzluk belirtisi tespit edilmesi hâlinde kullanıcıya su içmesi için hatırlatmada bulunuyor. Bilindiği üzere susuzluk, bir noktadan sonra ciltte kuruluk, öfke, baş dönmesi ve hatta bayılma gibi durumlara yol açabiliyor. Hatta organ yetmezliği bile söz konusu hâle gelebiliyor. O yüzden Karada Mate Watch'ın su hatırlatıcısı özelliği oldukça büyük önem taşıyor.

Sharp Karada Mate Watch'ın Fiyatı Ne Kadar?

Sharp Karada Mate Watch için 59.400 yen fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 17 bin 150 TL'ye denk geliyor. Markanın ilk akıllı yüzüğüne benzer şekilde bu modelin de global fiyatı ve çıkış tarihi henüz belirsizliğini koruyor ancak Türkiye'de satılması hâlinde fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle beraber 30 bin TL'ye ulaşabilir.

Sharp'ın Yeni Giyilebilir Cihazları Türkiye'de Satılacak mı?

Sharp Karada Mate Ring ve Sharp Karada Mate Watch'ın Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil fakat Sharp hâlihazırda Türkiye'de faaliyet gösteren markalar arasında yer alıyor. Bunu göz önüne alacak olursak Sharp'ın yeni giyilebilir cihazlarının da Türkiye'de satılma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Sharp Karada Mate Ring ve Sharp Karada Mate Watch'ın markanın ilk giyilebilir cihazları olmasına rağmen ideal özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Özellikle akıllı saatteki su içme hatırlatıcısı, yoğun çalışanlara büyük yardımı dokunabilir. Ayrıca akıllı yüzüğün sahip olduğu sağlık ve spor takibi özellikleri de yeterli seviyede.