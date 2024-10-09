Fortnite, Fall Guys ve Rocket League gibi oyunların mobil versiyonlarını içerisinde barındıran Epic Games APK, Android cihazlar için geliştirilen resmi Epic Games uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 47 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda Epic Games'te bulunan oyunları oynayabileceğiniz Epic Games APK, ücretsiz bir şekilde kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Milyonlarca kişi tarafından oynanan Fortnite, Fall Guys ve Rocket League gibi oyunların mobil versiyonlarını rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Mevcut halde olan Epic Games hesabınızı kullanarak giriş yapabilirsiniz. Eğer halihazırda bir hesaba sahip değilseniz, kayıt bölümünden hesabınızı oluşturabilirsiniz. Mobil cihazlarınızda kullandığınız Epic Games APK'da, tüm ilerlemeleriniz farklı platformlarda da kaydolacaktır. Epic Games Mobile uygulamasında oynadığınız oyunun ilerlemelerini PC platformunda da görüntüleyebilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Henüz daha birkaç oyunu içerisinde barından uygulama, gelecek aylarda yeni oyunları mobil platforma katmaya devam edecek. Tüm bunların yanı sıra sadece büyük şirketlerin yapımlarını değil, aynı zamanda üçüncü taraf oyunları da içerisinde barındıracak.

Epic Games APK İndir

Telefonunuzun oyunu çalıştırıp çalıştırmayacağını bilmiyor musunuz? Epic Games Mobile APK, oyunların telefonunuza uyumluluğunu kontrol eder ve indirme butonunu sonradan aktif eder. Eğer oyunlar mobil cihazınızla uyumluysa oyunları indirebilir, uyumlu değilse butonu gri bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Sadece oyun indirmek ve oynamak değil, diğer oyunların bilgilerini okuyabilir veya sistem gereksinimlerine erişebilirsiniz. Geliştiriciler, Epic Games APK üzerinden oyun satım alımı yapabileceğinizi de duyurmuştu. Telefonunuzdan oyun satın alabilir ve hangi platforma uygunsa oradan oynayabilirsiniz.

Siz de Fortnite ve benzeri oyunları mobil cihazlarınızda oynamak istiyorsanız, Epic Games APK indirin ve akıllı telefonlarınızda Epic Games oyunlarının keyfini çıkarın!