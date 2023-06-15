Etkileyici Atmosfere Sahip En İyi Zombi Oyunları
Zombi oyunları oynamaktan keyif alan oyuncular için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve zombi temasına sahip en iyi yapımların hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz.
Zombi oyunları oynamaktan keyif alan oyuncular için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve zombi temasına sahip en iyi yapımların hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz.
Zombi temasına sahip olan dizi, film ve oyunlar uzun bir süredir popülerliğini sürdürüyor. Android ve iPhone üzerinden oynayabileceğiniz çok sayıda zombi oyunu bulunuyor. Eğer siz de zombi temasına sahip oyunlar oynamak istiyorsanız listeye göz atabilirsiniz.
Zombi Oyunları Listesi
- Dead Zed
- Dead Trigger 2
- Zombie Ranch
- Zombie Royale
- Into the Dead 2
- Zombie Haters
- Zombie Catchers
- Zombie Survival
- Zombie Gunfire
- Zombie Frontier 4
- The Walking Dead
- Zombie Blast Crew
- Plants vs Zombies 2
- Zombie Hunter King
- Zombie Idle Defense
- The Walking Zombie 2
- Zombie Forest HD: Survival
- Zombie Derby Pixel Survival
- WithstandZ - Zombie Survival
- Last Hope 3: Sniper Zombie War
Yukarıda en iyi 20 zombi oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dead Zed
Kule savunma oyunları oynamaktan keyif alan oyuncuların sevebileceği bir yapım olan Dead Zed'de yaklaşan zombileri öldürerek üssü savunmanız gerekiyor. Zombileri yok etmek için kullanabileceğiniz çeşitli silahlar bulunuyor. Oyun internet bağlantısı olmadan da oynanabiliyor.
Dead Trigger 2
İlk olarak 2013'te sunulan Dead Trigger 2 yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürerek önemli bir başarının altına imza attı. 50 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken yapımda kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi bulunuyor. Çeşitli silahların yer aldığı oyunda zombilere karşı mücadele etmeniz gerekiyor.
Zombie Ranch
Kule savunma türündeki Zombie Ranch'te evi zombilere karşı savunmaya çalışıyorsunuz. Bu kapsamda kullanabileceğiniz çeşitli silahların yanı sıra dinamit, yıldırım, kasırga ve dahası bulunuyor. Çizgi film tarzında grafikleriyle dikkat çeken yapım internet bağlantısı olmadan da oynanabiliyor.
Zombie Royale
Ketchapp tarafından sunulan Zombie Royale, Into the Dead 2 ile benzer oynanışa sahip. Sürekli olarak koşan karakteri kontrol ettiğiniz yapımda zombilere yakalanmadan ilerlemeye çalışıyorsunuz. Sahip olduğunuz silahla karşınıza çıkan zombileri öldürebiliyorsunuz.
Into the Dead 2
Etkileyici bir atmosfere sahip olan Into the Dead 2'de zombilere yakalanmadan ilerlemeye çalışıyorsunuz. Çeşitli silahların yer aldığı yapımda karşınıza çıkan zombileri öldürebilirsiniz. Aksiyon düzeyi yüksek oyun bu zamana kadar milyonlarca kez indirildi.
Zombie Haters
Sahip olduğu çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadan da oynanabilen Zombie Haters'ta şehirde yer alan zombileri vurmaya çalışıyorsunuz. Çeşitli oyun modlarına ev sahipliği yapan oyunda seviye sistemi de mevcut.
Zombie Catchers
Zombie Catchers'ta zıpkın aracılığıyla zombileri yakalamaya çalışıyorsunuz. Yakaladığınız zombilerden lezzetli içecekler ve yiyecekler hazırlayıp satıyorsunuz. 100 milyondan fazla indirme sayısıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran yapım, çevrim dışı desteği sayesinde internetsiz oynanabilen mobil oyunlar arasında bulunuyor.
Zombie Survival
Kaliteli grafiklere sahip olan Zombie Survival, zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçiyor. Makineli tifekten tabancaya kadar çeşitli silahların yer aldığı yapımda ekibinizle beraber hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. 10 milyondan fazla indirilen oyunda çevrim dışı desteği mevcut.
Zombie Gunfire
Zombie Gunfire'da zombilere karşı mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İnternet bağlantısı olmadan da oynanabilen oyunda çeşitli silahlar yer alıyor. Ekranda yer alan butonları kullanarak dalga dalga zombileri öldürmeniz gerekiyor.
Zombie Frontier 4
5 milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan Zombie Frontier 4'te karşınıza çıkan zombileri çeşitli silahlar kullanarak yok ederek ilerliyorsunuz. Aksiyon düzeyi yüksek olan yapımda başarılı bir oynanış sistemi mevcut. Bu sayede oynanışa kolayca alışabiliyorsunuz.
The Walking Dead
En iyi zombi oyunları arasında yer alan The Walking Dead, Tony Moore ve Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi romanına dayanıyor. Çevrim dışı desteğine sahip olan oyunda Lee Everett'ın maceralarına tanık oluyoruz. Keyifli zaman geçirebileceğiniz yapımda çeşitli görevler mevcut.
Zombie Blast Crew
Zombie Blast Crew'da şehri zombilerden temizlemeniz gerekiyor. Bunun için tamamlamanız gereken birtakım görevler bulunuyor. Bu görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz. Yüksek aksiyon düzeyiyle dikkat çeken yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.
Plants vs Zombies 2
Kule savunma türündeki Plants vs Zombies 2'de bahçenizi zombilere karşı savunmanız gerekiyor. 300'den fazla seviyenin yer aldığı yapımda zombilere karşı mücadele edebilmek için kullanabileceğiniz çeşitli bitkiler bulunuyor. Oyundaki bitkiler farklı özelliklere sahip.
Zombie Hunter King
Hayatta kalmaya çalıştığınızda Zombie Hunter King'de tabanca ve tüfek gibi çeşitli silahlar kullanarak size doğru gelen zombileri öldürmeniz gerekiyor. Çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen oyun basit oynanışa sahip.
Zombie Idle Defense
Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Zombie Idle Defense isimli yapımda bulunduğunuz bölgeyi korumaya çalışıyorsunuz. Kule savunma oyunlarına benzer bir oynanışa sahip olan yapımda RPG ögeleri de mevcut.
The Walking Zombie 2
Bu zamana kadar 10 milyondan fazla indirilen The Walking Zombie 2 zombilere karşı mücadele etmeniz gerekiyor. Çeşitli bölümlerin yer aldığı yapımda pek çok görev bulunuyor. Oyunun çevrim dışı mod desteğine sahip olduğunu belirtelim.
Zombie Forest HD: Survival
Stratejinin önemli bir yere sahip olduğu Zombie Forest HD: Survival'da evinizi zombilere karşı korumaya çalışıyorsunuz. 50 tür zombinin yer aldığı yapımda 13 farklı silah ve çeşitli seviyeler mevcut. Ayrıca oyun internet bağlantısı olmadığında da oynanabiliyor.
Zombie Derby Pixel Survival
Zombie Derby Pixel Survival'da seçtiğiniz araca silah ve nitro gibi ögeler ekleyerek yükseltme yapabilirsiniz. Oyunda aracınız ile yolda hareket ederken karşınıza çıkan zombileri yok edebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Çevrim dışı desteğine sahip olan yapım 5 milyonu aşkın indirme sayısına sahip.
WithstandZ - Zombie Survival
Bu zamana kadar milyonlarca kez indirilen ve internet bağlantısı olmadan da oynanabilen WithstandZ - Zombie Survival'da zombi salgınının meydana geldiği bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bu kapsamda yiyecek ve ekipman aramanız ve kendi evinizi inşa etmeniz gerekiyor.
Last Hope 3: Sniper Zombie War
Yüksek aksiyon düzeyiyle dikkat çeken Last Hope 3: Sniper Zombie War'da zombilere karşı mücadele etmeniz ve uzak mesafelerden çeşitli suikastlar yapmanız gerekiyor. Bir milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilmeniz mümkün.
Bu yazıda zombi oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
The Walking Dead APK
The Walking Dead APK, Robert Kirkman'in ödüllü serisi ile aynı evrende geçen sürükleyici bir macera oyunu. The Walking Dead 1. bölümü ücretsiz oynanabilir!
Plants vs Zombies 2 APK
Plants vs Zombies 2 APK Android oyunda bitkilerle zombilerin savaşı devam ediyor! Bitkiler Zombilere Karşı 2 oyunu strateji gerektirir.
Zombie Catchers
Zombie Catchers mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oldukça eğlenceli bir zombi oyunudur
The Walking Zombie 2 APK
The Walking Zombie 2 APK zombi katliamı yaptığınız mobil FPS oyunu. Dünyayı yürüyen ölülerden temizleyecek ve tedavi bulacak tek kişisiniz.
Last Hope 3: Sniper Zombie War
Karanlık dünyada zombilere karşı savaşmanı isteyen oyun Last Hope 3: Sniper Zombie War, grafikleri ile büyüleyici gözüküyor.
Into the Dead 2 APK
Into the Dead 2 APK, 70 milyondan fazla indirme ile mobildeki en popüler zombi oyunu. Into the Dead 2 oynaması ücretsizdir ve internetsiz de oynanır.
Zombie Forest HD: Survival
Zombi istilasından kurtularak hayatta kalmak için aksiyon dolu savaşlara katılacağınız eşsiz bir oyundur.
WithstandZ - Zombie Survival
Zombi istilasına uğramış bir şehirde hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz eşsiz bir oyundur.
Zombie Derby Pixel Survival Arabalar Zombiler APK
Zombie Derby Pixel Survival Arabalar Zombiler (APK) Android oyununda zırhlı arabalarla zombileri ezip geçiyoruz!
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