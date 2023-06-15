Etkileyici Atmosfere Sahip En İyi Zombi Oyunları

Zombi oyunları oynamaktan keyif alan oyuncular için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve zombi temasına sahip en iyi yapımların hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz.

Zombi temasına sahip olan dizi, film ve oyunlar uzun bir süredir popülerliğini sürdürüyor. Android ve iPhone üzerinden oynayabileceğiniz çok sayıda zombi oyunu bulunuyor. Eğer siz de zombi temasına sahip oyunlar oynamak istiyorsanız listeye göz atabilirsiniz.

Zombi Oyunları Listesi

Dead Zed

Dead Trigger 2

Zombie Ranch

Zombie Royale

Into the Dead 2

Zombie Haters

Zombie Catchers

Zombie Survival

Zombie Gunfire

Zombie Frontier 4

The Walking Dead

Zombie Blast Crew

Plants vs Zombies 2

Zombie Hunter King

Zombie Idle Defense

The Walking Zombie 2

Zombie Forest HD: Survival

Zombie Derby Pixel Survival

WithstandZ - Zombie Survival

Last Hope 3: Sniper Zombie War

Yukarıda en iyi 20 zombi oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dead Zed

Kule savunma oyunları oynamaktan keyif alan oyuncuların sevebileceği bir yapım olan Dead Zed'de yaklaşan zombileri öldürerek üssü savunmanız gerekiyor. Zombileri yok etmek için kullanabileceğiniz çeşitli silahlar bulunuyor. Oyun internet bağlantısı olmadan da oynanabiliyor.

Dead Trigger 2

İlk olarak 2013'te sunulan Dead Trigger 2 yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürerek önemli bir başarının altına imza attı. 50 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken yapımda kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi bulunuyor. Çeşitli silahların yer aldığı oyunda zombilere karşı mücadele etmeniz gerekiyor.

Zombie Ranch

Kule savunma türündeki Zombie Ranch'te evi zombilere karşı savunmaya çalışıyorsunuz. Bu kapsamda kullanabileceğiniz çeşitli silahların yanı sıra dinamit, yıldırım, kasırga ve dahası bulunuyor. Çizgi film tarzında grafikleriyle dikkat çeken yapım internet bağlantısı olmadan da oynanabiliyor.

Zombie Royale

Ketchapp tarafından sunulan Zombie Royale, Into the Dead 2 ile benzer oynanışa sahip. Sürekli olarak koşan karakteri kontrol ettiğiniz yapımda zombilere yakalanmadan ilerlemeye çalışıyorsunuz. Sahip olduğunuz silahla karşınıza çıkan zombileri öldürebiliyorsunuz.

Into the Dead 2

Etkileyici bir atmosfere sahip olan Into the Dead 2'de zombilere yakalanmadan ilerlemeye çalışıyorsunuz. Çeşitli silahların yer aldığı yapımda karşınıza çıkan zombileri öldürebilirsiniz. Aksiyon düzeyi yüksek oyun bu zamana kadar milyonlarca kez indirildi.

Zombie Haters

Sahip olduğu çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadan da oynanabilen Zombie Haters'ta şehirde yer alan zombileri vurmaya çalışıyorsunuz. Çeşitli oyun modlarına ev sahipliği yapan oyunda seviye sistemi de mevcut.

Zombie Catchers

Zombie Catchers'ta zıpkın aracılığıyla zombileri yakalamaya çalışıyorsunuz. Yakaladığınız zombilerden lezzetli içecekler ve yiyecekler hazırlayıp satıyorsunuz. 100 milyondan fazla indirme sayısıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran yapım, çevrim dışı desteği sayesinde internetsiz oynanabilen mobil oyunlar arasında bulunuyor.

Zombie Survival

Kaliteli grafiklere sahip olan Zombie Survival, zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçiyor. Makineli tifekten tabancaya kadar çeşitli silahların yer aldığı yapımda ekibinizle beraber hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. 10 milyondan fazla indirilen oyunda çevrim dışı desteği mevcut.

Zombie Gunfire

Zombie Gunfire'da zombilere karşı mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İnternet bağlantısı olmadan da oynanabilen oyunda çeşitli silahlar yer alıyor. Ekranda yer alan butonları kullanarak dalga dalga zombileri öldürmeniz gerekiyor.

Zombie Frontier 4

5 milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan Zombie Frontier 4'te karşınıza çıkan zombileri çeşitli silahlar kullanarak yok ederek ilerliyorsunuz. Aksiyon düzeyi yüksek olan yapımda başarılı bir oynanış sistemi mevcut. Bu sayede oynanışa kolayca alışabiliyorsunuz.

The Walking Dead

En iyi zombi oyunları arasında yer alan The Walking Dead, Tony Moore ve Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi romanına dayanıyor. Çevrim dışı desteğine sahip olan oyunda Lee Everett'ın maceralarına tanık oluyoruz. Keyifli zaman geçirebileceğiniz yapımda çeşitli görevler mevcut.

Zombie Blast Crew

Zombie Blast Crew'da şehri zombilerden temizlemeniz gerekiyor. Bunun için tamamlamanız gereken birtakım görevler bulunuyor. Bu görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz. Yüksek aksiyon düzeyiyle dikkat çeken yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Plants vs Zombies 2

Kule savunma türündeki Plants vs Zombies 2'de bahçenizi zombilere karşı savunmanız gerekiyor. 300'den fazla seviyenin yer aldığı yapımda zombilere karşı mücadele edebilmek için kullanabileceğiniz çeşitli bitkiler bulunuyor. Oyundaki bitkiler farklı özelliklere sahip.

Zombie Hunter King

Hayatta kalmaya çalıştığınızda Zombie Hunter King'de tabanca ve tüfek gibi çeşitli silahlar kullanarak size doğru gelen zombileri öldürmeniz gerekiyor. Çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen oyun basit oynanışa sahip.

Zombie Idle Defense

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Zombie Idle Defense isimli yapımda bulunduğunuz bölgeyi korumaya çalışıyorsunuz. Kule savunma oyunlarına benzer bir oynanışa sahip olan yapımda RPG ögeleri de mevcut.

The Walking Zombie 2

Bu zamana kadar 10 milyondan fazla indirilen The Walking Zombie 2 zombilere karşı mücadele etmeniz gerekiyor. Çeşitli bölümlerin yer aldığı yapımda pek çok görev bulunuyor. Oyunun çevrim dışı mod desteğine sahip olduğunu belirtelim.

Zombie Forest HD: Survival

Stratejinin önemli bir yere sahip olduğu Zombie Forest HD: Survival'da evinizi zombilere karşı korumaya çalışıyorsunuz. 50 tür zombinin yer aldığı yapımda 13 farklı silah ve çeşitli seviyeler mevcut. Ayrıca oyun internet bağlantısı olmadığında da oynanabiliyor.

Zombie Derby Pixel Survival

Zombie Derby Pixel Survival'da seçtiğiniz araca silah ve nitro gibi ögeler ekleyerek yükseltme yapabilirsiniz. Oyunda aracınız ile yolda hareket ederken karşınıza çıkan zombileri yok edebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Çevrim dışı desteğine sahip olan yapım 5 milyonu aşkın indirme sayısına sahip.

WithstandZ - Zombie Survival

Bu zamana kadar milyonlarca kez indirilen ve internet bağlantısı olmadan da oynanabilen WithstandZ - Zombie Survival'da zombi salgınının meydana geldiği bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bu kapsamda yiyecek ve ekipman aramanız ve kendi evinizi inşa etmeniz gerekiyor.

Last Hope 3: Sniper Zombie War

Yüksek aksiyon düzeyiyle dikkat çeken Last Hope 3: Sniper Zombie War'da zombilere karşı mücadele etmeniz ve uzak mesafelerden çeşitli suikastlar yapmanız gerekiyor. Bir milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilmeniz mümkün.

Bu yazıda zombi oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.