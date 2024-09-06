Snapchat'ten Tepki Görebilecek Hamle: En Çok Kullanılan Bölümde Reklam Olacak!

En popüler sosyal medya hizmetlerinden biri olmaya devam eden Snapchat, tepki görebilecek bir kararın altına imza atmaya hazırlanıyor. Uygulama, yakında mesajlar bölümünde sponsorlu reklamlar gösterecek.

Snapchat, dünya genelinde aylık 850 milyondan fazla kullanıya ulaştı ancak platformun reklam gelirleri, Meta da dahil olmak üzere rakiplerine kıyasla çok daha düşük. Bu göz önünde bulundurulduğunda şirketin böyle bir karar alması sürpriz olmadı.

Snapchat'te Mesajlar Sayfasında Reklamlar Gösterilecek

Snap Inc. CEO'su Evan Spiegel tarafından paylaşılan bilgilere göre Snapchat yakında mesajlar bölümünde sponsorlu reklamlar yerleştirecek. Bu reklamlar "sponsorlu Snap" olarak adlandırılıyor.

Reklamverenler tarafından gelecek sponsorlu Snap'ler sosyal medya uygulamasının sohbet sayfasında okunmamış mesaj olarak görünecek. Sponsorlu Snap'i açmadan silmenin mümkün olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Sponsorlu Snap'lerin anlık bildirim olmadan görüneceği ve mesajı açmanın isteğe bağlı olduğu belirtildi. Şirket, ilk kez sosyal medya uygulamasının en çok kullanılan bölümünde reklam göstermeyi deneyecek.

Sponsorlu Snap'lerin, markaların Snapchat topluluğuyla görsel iletişim kurmasını sağlayacağı ifade ediliyor. Spiegel, yaptığı açıklamada "Her zaman olduğu gibi, arkadaşlarınızla yaptığınız konuşmalar özeldir ve reklam amacıyla kullanılmaz" sözlerine de yer verdi.

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