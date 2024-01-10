Görüntü Oluşturmak ve Genişletmek İçin Snapchat Yapay Zekası Nasıl Kullanılır?

Yapay zekâ ile görüntü oluşturmak ve genişletmek için kullanılan birçok AI aracı mevcut. Snapchat’te artık bu araçlardan birisi olarak tercih edebileceğiniz alternatifler arasında.

Yapılan deneysel çalışmalara göre henüz diğer AI araçları kadar başarılı sonuçlar verip vermediği tartışılır. Yine de bu özelliği kullanarak kreatif içerikler oluşturabilirsiniz.

Henüz AI ile görsel düzenleme özelliği ücretsiz kullanıcılara açık değil. Ayda 4 dolar ödeyerek Snapchat’in diğer ek özelliklerinden yararlananlar AI deneyimini yaşayabiliyor. Peki, bu uygulamada görsel oluşturma ve genişletme nasıl yapılır?

Görüntü Oluşturmak İçin Snapchat Yapay Zekâsı Nasıl Kullanılır?

Cihazınızda Snapchat’in güncel sürümünün yüklü olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Uygulamayı açtıktan sonra ana paylaşım ekranına geçmelisiniz.

Ücretli aboneliğe sahipseniz sağ tarafta yukarıdan aşağı doğru sıralanan seçenekler arasında ‘AI’ seçeneğini göreceksiniz.

Ücretsiz sürümde bu ibare gözükmüyor.

AI seçeneğine tıkladıktan sonra açılan pencerede uygulama size çeşitli prompt önerileri sunuyor.

Dilerseniz Snapchat’in önerdiği promptları kullanarak özelliğin nasıl çalıştığını deneyimleyebilirsiniz.

Alt kısımda ise prompt girebileceğiniz bir alan bulunuyor.

Buraya oluşturmak istediğiniz görseli anlatan bir prompt yazabilirsiniz.

Birkaç saniye beklediğinizde oluşturulan görsel karşınıza çıkacak.

‘İleri’ butonuna basarak devam edebilir, görselde çeşitli düzenlemeler yaparak başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Görüntü Genişletmek İçin Snapchat Yapay Zekâsı Nasıl Kullanılır?

Paylaşım ekranına gelip genişletmek istediğiniz görseli galeriden veya Snapchat film rulosundan ekleyebilirsiniz.

Dilerseniz yeni bir fotoğraf çekip bu fotoğraf üstünden de özelliği deneyebilirsiniz.

Görsel seçimini tamamladıktan sonra sağ tarafta yer alan araçları genişletmek için aşağı doğru gözüken ok’a tıklayabilirsiniz.

‘Kesme’ butonuna tıkladıktan sonra ekranın alt kısmında çıkan ‘genişlet’ seçeneğine basın.

İşlemin tamamlanması için yaklaşık 15 saniye kadar beklemeniz gerekiyor.

Bu sürenin sonunda genişletilmiş görsel karşınıza çıkıyor.

Sonucu beğendiyseniz bu görseli cihazınıza kaydedebilir, Snapchat veya diğer uygulamalar aracılığıyla arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Şu an için bu özellikler sadece Snapchat+ üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Diğer özellikler kadar kolay erişebilir bir durumda değil. Bu da AI araçlarının deneme aşamasında olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Kullanıcılar bu özelliği aktif bir biçimde kullanır hale gelirse ana ekranda yer alan düzenleme butonları kadar kolay ulaşılabilir bir yere taşınması bekleniyor.

Siz Snapchat’teki yapay zekâ destekli bu yenilikleri nasıl buldunuz? Fotoğraf oluşturma ve genişletme işlemi için Snapchat+ üyesi olmaya değer mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.