Snapchat APK, gençler arasında yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması. Mesaj, fotoğraf, ses ve video paylaşabildiğimiz popüler sosyal medya uygulamasıdır.

Can Erdil Şentürk - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Snapchat APK, popüler sosyal medya uygulamaları arasındadır. Lensleri ve filtreleri ile öne çıkan sosyal medya uygulaması özellikle gençler tarafından kullanılmaktadır. Canlı sohbet (görüntülü ve yazılı anlık), hikayeler (grup hikayeler), 3 boyutlu bitmojiler, harita (canlı hikayeler, konum paylaşımı), anılar ile öne çıkan sosyal medya uygulaması. Eğlenceli sosyal ağ platformuna giriş yapmak için yukarıdaki Snapchat İndir butonuna dokunmanız yeterli. Telefonunuzda Google Play yüklü değilse veya indirmede sorun yaşıyorsanız, alternatif Snapchat APK İndir butonundan yükleme yapabilirsiniz.

Snapchat APK İndir

Snapchat Android uygulaması, anı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanın hızlı ve eğlenceli bir yoludur. Sadece Google Play’de 1 milyar indirmeyi geçen sosyal medya uygulaması Snapchat, doğrudan kamera ekranıyla açılır, böylece hemen anı çekip paylaşabilirsiniz. Snapchat uygulamasını kullanmak çok kolaydır: Fotoğraf veya video çekin, yazı ekleyin ve sevdiklerinize gönderin. Filtreler, lensler, bitmoji’ler ve daha birçok kendinizi ifade edebileceğiniz eğlenceli efekt Snapchat’te! İster Google Play’den indirerek, ister yukarıdaki Snapchat APK indir ile popüler sosyal ağ platformunda yerinizi alın.

Snapchat, arkadaşlarınızla kolayca konuşabileceğiniz, dünyanın dört bir yanından canlı hikayeleri görüntüleyebileceğiniz ve keşfetten gündemi takip edebileceğiniz büyük bir sosyal medya. Geliştiricileri tarafından anı paylaşmanın en hızlı yolu olarak tanımlanan Snapchat, başlangıçta kendiliğinden silinen gönderiler paylaşmanıza izin veren bir sosyal ağ uygulamasıydı ancak sonradan büyüdü, gelişti ve şu anda Google Play’de 1 milyar indirmeyi aşan nadir uygulamalar arasında. Snapchat Android uygulamasının öne çıkan özelliklerinden bahsedecek olursam;

Snapchat Özellikleri: