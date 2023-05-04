Snapchat APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 224,203
- DOSYA BOYUTU 133.00 MB
- Üretici Snapchat, Inc
-
Snapchat APK, gençler arasında yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması. Mesaj, fotoğraf, ses ve video paylaşabildiğimiz popüler sosyal medya uygulamasıdır.
Snapchat APK, popüler sosyal medya uygulamaları arasındadır. Lensleri ve filtreleri ile öne çıkan sosyal medya uygulaması özellikle gençler tarafından kullanılmaktadır. Canlı sohbet (görüntülü ve yazılı anlık), hikayeler (grup hikayeler), 3 boyutlu bitmojiler, harita (canlı hikayeler, konum paylaşımı), anılar ile öne çıkan sosyal medya uygulaması. Eğlenceli sosyal ağ platformuna giriş yapmak için yukarıdaki Snapchat İndir butonuna dokunmanız yeterli. Telefonunuzda Google Play yüklü değilse veya indirmede sorun yaşıyorsanız, alternatif Snapchat APK İndir butonundan yükleme yapabilirsiniz.
Snapchat APK İndir
Snapchat Android uygulaması, anı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanın hızlı ve eğlenceli bir yoludur. Sadece Google Play’de 1 milyar indirmeyi geçen sosyal medya uygulaması Snapchat, doğrudan kamera ekranıyla açılır, böylece hemen anı çekip paylaşabilirsiniz. Snapchat uygulamasını kullanmak çok kolaydır: Fotoğraf veya video çekin, yazı ekleyin ve sevdiklerinize gönderin. Filtreler, lensler, bitmoji’ler ve daha birçok kendinizi ifade edebileceğiniz eğlenceli efekt Snapchat’te! İster Google Play’den indirerek, ister yukarıdaki Snapchat APK indir ile popüler sosyal ağ platformunda yerinizi alın.
Snapchat, arkadaşlarınızla kolayca konuşabileceğiniz, dünyanın dört bir yanından canlı hikayeleri görüntüleyebileceğiniz ve keşfetten gündemi takip edebileceğiniz büyük bir sosyal medya. Geliştiricileri tarafından anı paylaşmanın en hızlı yolu olarak tanımlanan Snapchat, başlangıçta kendiliğinden silinen gönderiler paylaşmanıza izin veren bir sosyal ağ uygulamasıydı ancak sonradan büyüdü, gelişti ve şu anda Google Play’de 1 milyar indirmeyi aşan nadir uygulamalar arasında. Snapchat Android uygulamasının öne çıkan özelliklerinden bahsedecek olursam;
Snapchat Özellikleri:
- Snap: Fotoğraf çekmek için sadece dokunun, video kaydetmek için basılı tutun. Sürekli yenileri eklenen lensler ve filtrelerden birini seçip fotoğrafınıza ekleyin. Dış görünüşünüzü değiştirebilir, üç boyutlu bitmoji’nizle dans edebilir, kendi yüzünüzü kullanarak eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz. Fotoğraf ve videolara kendi filtrelerinizi de ekleyebilirsiniz. Topluluk tarafından oluşturulan lensleri de denemeyi unutmayın.
- Sohbet: Canlı mesajlaşma sayesinde arkadaşlarınızla daima iletişimde kalın; Sohbet edin veya grup hikayeleriyle gününüzün nasıl geçtiğini paylaşın. Aynı anda 16 arkadaşınızla görüntülü sohbet edebilirsiniz. Filtre ve lensleri görüntülü sohbette de kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınız arasında friendmoji’lerle eğlenin.
- Göz at: Arkadaşlarınızı takip edin ve hikayelerini izleyin. Dünyaca ünlü yayıncıların ve içerik üreticilerinin özel hikayeleriyle gündemi yakalayın. Size özel en son haberleri, orijinal programları ve topluluk hikayelerini izleyin.
- Snap Haritası: Arkadaşlarınızın nerede olduklarına bakın. Arkadaşlarınızla konumunuzu paylaşabilir veya hayalet moduyla bir süre ortadan kaybolabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki topluluk üyelerinin canlı hikayelerine göz atmayı da unutmayın.
- Anılar: Bulut depolama ile kaydettiğiniz Snap’lere tekrar bakın. Ücretsizdir! Eski anları düzenleyerek arkadaşlarınıza gönderebilir veya galerinize kaydedebilirsiniz. En sevdiğiniz anılarınızı hikaye formatında sevdiklerinizle paylaşın.
- Arkadaşlık Profili: Beraber kaydettiğiniz anları görebilmeniz için her arkadaşlığın kendine özel bir profili vardır. Tılsımlar sayesinde arkadaşlarınızla ortak yanlarınızı keşfedin. Ne zamandır arkadaşsınız, astrolojik uyumunuz nasıl ve daha fazlasını görün. Arkadaşlık profilleri sadece size ve arkadaşlarınıza özeldir.
Snapchat
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15,338
- DOSYA BOYUTU 206.80 MB
- Üretici Snapchat, Inc
-
Snapchat, mobil cihazınızla yakaladığınız fotoğraf ve videoları anlık olarak paylaşmanızı sağlayan bir uygulamadır.
Snapchat, iOS cihazınızla yakaladığınız fotoğraf ve videoları arkadaşlarınızla anlık olarak paylaşmanızı sağlayan oldukça eğlenceli bir uygulamadır. Anlık mesajlaşma yazılımlarına farklı bir boyut kazandıran uygulamanın öne çıkan özelliği, kameranızla anlık olarak çektiğiniz fotoğraflar arkadaşlarınız tarafından görüntülendikten sonra otomatik olarak silnmesi.
Uygulama ile dilerseniz çektiğiniz fotoğraflara mesaj ekleyebilir, boya kalemi ile fotoğraflarınız üzerinde çizim yapabilirsiniz.Uygulamayı kullanmanız için öncelikle üye olmanız gerekmektedir. Uygulama içerisinden ücretsiz üyeliğinizi hızlıca oluşturabiliyorsunuz. Basit bir arayüze sahip uygulamanın kullanımı oldukça basit. Arkadaşlarınızla bir anınızı paylaşmak için fotoğrafınızı çekin, ardından kısa bir mesaj eklemek için fotoğrafın üzerinde dokunun ve açılan klavye ekranından mesajınızı ekleyin. Arkadaşlarınızın sizin belirlediğiniz süre boyunca fotoğraflarınızı görmesini sağlamak için süre belirleyin ve fotoğrafınız gönderin. Süre bitiminde fotoğraf otomatik olarak silinmektedir. Snapchat bölümünden ekran görüntülerine ulaşabilir, Send to böümünden fotoğraflarınızı paylaştığınız arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Ayarlar bölümünden size kimlerin Snapchat gönderebileceğini belirleyebilirsiniz.
Mobil cihazınızla yakaladığınız anları arkadaşlarınızla eğlenceli şekilde paylaşabileceğiniz, gizliliğinizi koruyan benzersiz bir uygulama arıyorsanız Snapchat’i denemenizi öneriyoruz.