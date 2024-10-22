Snapdragon 8 Elite Tanıtıldı: Android Cihazlar İçin En Güçlü Mobil İşlemci!

Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletlere güç verecek yeni Snapdragon işlemcisi duyuruldu. Snapdragon 8 Elite olarak isimlendirilen yeni işlemci, sahip olduğu özellikler sayesinde üst düzey performans sunacak.

Snapdragon 8 Elite Özellikleri

Oryon CPU içeren Snapdragon 8 Elite, 24 MB L2 önbellek ve 5.300 MHz LPDDR5X RAM desteği ile dikkat çekiyor. 3 nm üretim süreciyle üretilen işlemci, bir önceki nesil Snapdragon işlemcisine kıyasla performans konusunda %45, verimlilik konusunda ise %44 oranında artış vadediyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen işlemci, yenilenmiş bir Adreno GPU ile beraber geliyor. Gelişmiş ışın izleme performansı sunan GPU, performans ve verimlilikte %40 oranında artış sunuyor.

4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı yapılabilmesine imkân tanıyan Snapdragon 8 Elite, toplamda sekiz çekirden oluşuyor. Bu çekirdeklerin iki tanesi 4.32 GHz, altı tanesi ise 3.53 GHz hızında çalışıyor.

Yapay zeka işlemlerinin %45 oranında daha hızlı çalışmasını sağlayan Hexagon NPU, gelişmiş görüntü sinyali işleme özelliğine sahip. Söz konusu özellik, daha doğal görünümlü cilt tonunun yanı sıra iyileştirilmiş HDR ve daha iyi odaklama performansı gibi avantajlar sağlıyor.

Qualcomm'un yeni işlemcisi, Snapdragon X80 5G modemini içeriyor. AI tabanlı mmWave menzil genişletme özelliğiyle öne çıkan modemin 10 Gbps indirme hızı, 3.5 Gbps yükleme hızı vadediyor.

Snapdragon 8 Elite İlk Hangi Telefonlarda Kullanılacak?

ASUS, Honor, iQOO, OnePlus, OPPO, Realme, Samsung, vivo, Xiaomi ve diğer üreticiler, çok yakında üst düzey akıllı telefonlarında Snapdargon 8 Elite işlemcisine yer verecek. Yeni işlemcinin Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy S25 Ultra, One Plus 13 ve daha birçok amiral gemisi telefonda kullanılması bekleniyor.

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