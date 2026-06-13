Şok'ta PlayStation 5 ve M5 İşlemcili MacBook Air Satılıyor

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Şok marketlerde oyun konsolundan dizüstü bilgisayara kadar çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar arasında PlayStation 5, DualSense kontrolcüsü, M5 işlemcili MacBook Air, HP dizüstü bilgisayar, Blackshark V2 Pro kablosuz mikrofonlu oyuncu kulaklığı ve Razer BlackWidow V4 RGB kablolu mekanik klavye yer alıyor.

Şok'ta PlayStation 5'in Fiyatı Ne Kadar?

Şok'ta 13 Haziran 2026 itibarıyla PlayStation 5 satılmaya başlandı. PlayStation 5'in dijital sürümü Şok'ta şu anda 30 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Konsolda 1 TB depolama alanı bulunuyor. Playstation 5'in Türkiye geneli stok miktarı 300 adet ile sınırlı. Bu konsolun yanında bir adet DualSense kontrolcüsü mevcut. Şok'ta ayrıca DualSense kontrolcüsü 4 bin 399 TL'ye satılıyor.

Şok'ta MacBook Air'in Fiyatı Ne Kadar?

M5 işlemcili MacBook Air, 59 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 13,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, IPS ekran üzerinde 1664 x 2560 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor. Şok'ta satılan bilgisayarın 512 GB depolama alanına sahip olduğunu belirtelim. Bu dizüstü bilgisayarın Türkiye geneli stok miktarı 10 adet ile sınırlı.

Şok'ta HP Dizüstü Bilgisayarın Fiyatı Ne Kadar?

HP Probook 440 G10 isimli dizüstü bilgisayar, 32 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Intel Core i5 işlemcisinden alan dizüstü bilgisayarda 16 GB RAM bulunuyor. 14 inç ekran büyüklüğüne sahip laptop, Windows 11 Pro işletim sistemi ile birlikte geliyor. Şok'ta satılan bu bilgisayarda ayrıca 256 GB SSD depolama alanı yer alıyor. Bu dizüstü bilgisayarın Türkiye geneli stok miktarı 10 adet ile sınırlı.

Şok'ta Kulaklık ve Klavyenin Fiyatı Ne Kadar?

Blackshark V2 Pro kablosuz mikrofonlu oyuncu kulaklığı, 8 bin 499 TL'ye satılıyor. Razer Triforce Titanyum 50 mm sürücülere sahip olan kulaklık, 2.4 GHz bağlantı desteğine sahip. Kulaklığın siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Kablosuz mikrofonlu kulaklığı Türkiye geneli stok miktarı 40 adet ile sınırlı.

Razer BlackWidow V4 RGB kablolu mekanik klavye, 3 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Özel makro tuşu ile özelleştirilebilen mekanik klavyede Razer Chroma RGB desteği bulunuyor. Çıkarılabilir Type-C kabloya sahip mekanik klavye Türkiye geneli stok miktarı 30 adet ile sınırlı.

Şok'ta Philips Dikey Süpürgenin Fiyatı Ne Kadar?

Philips Aqua Trio XW9463/11 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge, 28 bin 999 TL'ye satılıyor. 45 dakikaya kadar kablosuz çalışabilen dikey süpürgede dijital LCD ekran mevcut. Üç farklı mod ile birlikte gelen dikey süpürgenin Türkiye geneli stok miktarı, 60 adet ile sınırlı.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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