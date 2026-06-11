A101, iPhone 15, Redmi Note 14, PlayStation 5 ve iPhone 14 Satıyor

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Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

A101 marketlerde akıllı telefonlardan oyun konsoluna kadar çeşitli teknolojik cihazlar satılıyor. Bunlar arasında PlayStation 5 Slim, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 14, Redmi Note 14, Xiaomi 15T, Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy A37, Galaxy A56, Galaxy A26, Galaxy A17, Galaxy A07, Realem 12 Lite, OPPO A5 ve A16 işlemcili iPad yer alıyor.

A101'de PlayStation 5'in Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde 11 Haziran 2026 itibarıyla PlayStation 5 Slim satılmaya başlandı. PlayStation 5 Slim'in dijital sürümü, A101'de şu anda 34 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Konsolun yanında bir adet DualSense isimli kontrolcü de bulunuyor.

A101'de iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 15'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 55 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

iPhone 15 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 74 bin 799 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü A16 Bionic işlemcisinden alan cihazda 6 GB RAM bulunuyor. Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

A101'de iPhone 14'ün Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 14'ün 512 GB depolama alanına sahip sürümü 52 bin 499 TL satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor. Telefonun arka yüzeyinde 12 megapiksel ana kamera ve 12 megpaiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel ön kamera mevcut.

Redmi Note 14'ün Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Telefonda 120Hz yenileme hızı ve 5.500 mAh batarya bulunuyor.

A101'de Xiaomi 15T'nin Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 15T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 36 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Dimensity 8400 Ultra işlemcisinden alan telefonda 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

A101'de Samsung Telefonların Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 42 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2640 piskel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 3,4 inç büyüklüğündeki ikinci ekranda ise 720 x 748 piksel çözünürlük mevcut. Cihazda ayrıca 4000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Galaxy A37'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 25 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 1480 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 22 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda Exynos 1580 işlemcisi, 5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. Galaxy A07'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 8 bin 99 TL'ye satılıyor.

Galaxy A26'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120H zyenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alan telfeonda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği mevcut.

A101'de iPad'in Fiyatı Ne Kadar?

A16 işlemcili iPad'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 999 TL'ye satılıyor. Tablette 7.611 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinden 1640 x 2360 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazda ayrıca 6 GB RAM mevcut.

A101'de Realme 12 Lite ve OPPO A5'in Fiyatı Ne Kadar?

Realme 12 Lite'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 499 TL'ye satılıyor. OPPO A5'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 399 TL, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 9 bin 799 TL'ye satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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