Sony, PS5 Oyunları İçin Bulut Akışını Bu Ay Hizmete Sokuyor!

Hatırlarsanız bu yılın haziran ayında Sony, PlayStation 5 için bulut akışı hizmetini sunmayı planladığını açıklamıştı. Bulut akışı özelliğini test etmeye başlayan şirketten oyuncuları sevindirecek yeni bir haber geldi.

Bulut akış hizmeti ekim ayı bitmeden kullanıma sunulacak. Peki bu hizmet oyunculara ne gibi kolaylıklar sağlayacak. Hangi oyunlar bulut akışında yer alacak? İşte haberimizin devamı...

PlayStation Plus Premium Aboneleri Faydalanabilecek!

PlayStation Plus Premium abonelerinin faydalanabileceği bulut akışı hizmeti; 17 Ekim'de Japonya'da, 23 Ekim'de Avrupa'da ve 30 Ekim'de Kuzey Amerika'da kullanıma sunulacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre zaman içinde bölgesel kullanımlar artacak.

Sony ekibinden Hideaki Nishino, konu hakkında şunları söyledi:

"Bu aydan itibaren, PlayStation Plus Oyun Kataloğu ve Oyun Denemelerindeki desteklenen PS5 dijital oyunların yanı sıra PlayStation Plus Premium üyelerinin sahip olduğu PS5 oyun kütüphanesindeki desteklenen oyunlar için bulut akış erişimini başlatmaya başlayacağız. Bu, oyuncuların bir oyunu konsollarına indirmeleri gerekmeyeceği, bunun yerine oyunu bulutta çalıştırabilecekleri anlamına geliyor."

Bulut akışı hizmetinde başlangıçta Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ghost of Ghost gibi yalnızca birkaç oyun olacak. Ayrıca Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt, and The Calisto Protocol gibi oyun denemleri de desteklenecek.

PlayStation Plus aboneleri oyunlara 4K, 1440p, 1090p ve 720p gibi yüksek kaliteli çözünürlük seçenekleriyle erişebilecek. Ayrıca ekran görüntüleri alabilecek ve onları PS5'in medya galerisi uygulamasına indirebilecek.

