391 TL Değerindeki Space Crew: Legendary Edition Ücretsiz Oldu!

Piyasaya sürüldüğü dönemde büyük beğeni toplayan Space Crew: Legendary Edition ücretsiz olarak dağıtılıyor. Peki, bedava oyun kampanyasından yararlanmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Runner Duck tarafından geliştirilen Space Crew: Legendary Edition, 2020 yılının ekim ayında piyasaya sürülerek en iyi uzay oyunları arasında yerini aldı. Yayıncılığını Curve Games'in üstlendiği yapımda Birleşmiş Savunma Kuvvetlerinde bir uzay gemisi kaptanını kontrol ediyoruz.

Ekibimizi toplayıp Phasmid isimli bir tehdide karşı mücadele ediyoruz. Uzay gemisini özelleştirme imkânı da sunan oyunda birbirinden tehlikeli görevler mevcut.

Kampanya 14 Mart tarihinde sona erecek. Bu tarihten önce oyunu Steam hesabınızın kütüphanesine ekleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

Space Crew: Legendary Edition Ücretsiz Nasıl Alınır?

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Space Crew: Legendary Edition sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna basın.

İndirme işlemini başlatın.

İndirme tamamlandıktan sonra kurulum gerçekleşecektir.

Space Crew: Legendary Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7/8.1/10

: Windows 7/8.1/10 İşlemci : Intel Core i3-530 veya eş değer bir işlemci

: Intel Core i3-530 veya eş değer bir işlemci RAM : 2 GB

: 2 GB Ekran Kartı : Geforce 9800 GT (1024 MB)

: Geforce 9800 GT (1024 MB) Depolama: 800 MB kullanılabilir alan

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