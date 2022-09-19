En İyi Uzay Oyunları - 2022

Uzay oyunları oynamak isteyen oyuncular için geniş bir yelpaze bulunuyor. Peki, uzayda geçen en başarılı yapımlar neler? Bu yazıda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebileceğiniz birbirinden başarılı video oyunlarını bir arada topladık.

Uzayda geçen bir oyun oynamak istiyorsanız ancak hangi oyunu oynayacağınız konusunda kararsız kaldıysanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. Hazırladığımız listede Doom ve Alien: Isolation gibi dünya genelinde çok büyük popülerliğe sahip olan video oyunları yer alıyor.

Uzay Oyunları Listesi

Star Trek Online

Destiny 2

EVE Online

Dead Space

Outer Wilds

No Man's Sky

Mass Effect 2

Alien: Isolation

Surviving Mars

Space Engineers

Kerbal Space Program

Star Wars Jedi: Fallen Order

Astroneer

Star Wars: Squadrons

Yukarıda en iyi 14 uzay oyunu listesi bulunuyor. Listede yer alan yapımların ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Star Trek Online

Cryptic Studios tarafından geliştirilen Star Trek Online, ilk olarak 2010 yılının şubat ayında piyasaya sürüldü. MMORPG türündeki yapım, özellikle Star Trek hayranları için harika bir oyundur. Çok başarılı bölüm tasarımlarına ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Destiny 2

Bungie tarafından geliştirilen Destiny 2, 2017 yılında ücretli olarak çıktı ancak 2019 yılının ekim ayında oynaması ücretsiz hâle geldi. Aksiyon MMO oyununda Güneş Sistemi'e yolculuk yapıyor ve Last City'i savunmaya çalışıyorsunuz. Kaliteli grafiklere sahip olan yapımda Titan, Warlock ve Hunter olmak üzere üç farklı sınıf bulunuyor.

EVE Online

Uzayda geçen oyun oynamak isteyen kişiler için harika bir seçenek olan EVE Online, 2003 yılının mayıs ayında sunuldu. CCP tarafından geliştirilen ve yayımlanan MMORPG oyunda 350'den fazla uzay gemisi mevcut. Oldukça kapsamlı yapım olan EVE Online'da çeşitli modüller sayesinde uzay geminizi geliştirebilir ve büyük savaşlara tanık olabilirsiniz.

Dead Space

Dead Space serisinin ilk oyunu 2008 yılının ekim ayında çıktı ve dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Isaac Clarke isimli mühendisi kontrol ettiğiniz oyunda Necromorphs olarak isimlendirilen yaratıklarla mücadele etmeniz ve hayatta kalmaya çalışmanız gerekiyor.

Outer Wilds

Açık dünya gizem oyunu Outer Wilds'te 22 dakikalık bir zaman döngüsünün içerisinde yer alan bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan yapımda eski bir gizemi çözmeye çalışıyorsunuz. Çeşitli ödüllere layık görülen Outer Wilds, 2020 yılının haziran ayında piyasaya sürüldü.

No Man's Sky

Devasa bir haritanın yer aldığı No Man's Sky'da hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda gezegenleri keşfediyorsunuz. Çok fazla sayıda gezegene sahip olan yapımda diğer uzay gemileriyle savaşabilir, ticaret yapabilir ve hatta kendi geminizi geliştirebilirsiniz.

Mass Effect 2

RPG türündeki Mass Effect serisinin ilk oyununda Shepherd ile beraber galaksiyi istila etmeye çalışan Reapers'lara karşı savaşmıştık. TPS bakış açısına sahip olan Mass Effect 2'de de bu savaş kaldığı yerden devam ediyor. Başarılı oynanış sisteminin yer aldığı oyunda yeni ekipmanlar, silahlar ve zırhlar mevcut.

Alien: Isolation

Yayıncılığını Sega'nın üstlendiği Alien: Isolation, Amanda Ripley isimli mühendisi kontrol ediyorsunuz. Dünya çapında çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen hayatta kalma korku oyununda Ripley, annesinin ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği gün yüzüne çıkarmak için harekete geçiyor.

Surviving Mars

Paradox Interactive tarafından yayımlanan Surviving Mars, hayatta kalma temasına sahip bir koloni simülasyonu oyunudur. 2018 yılında piyasaya sürülen yapımda Mars gezegeninde bir koloni kurmanız ve kurduğunuz koloniyi zaman içerisinde geliştirmeniz gerekiyor. Koloninizi geliştirebilmek için doğru stratejileri uygulamanız büyük öneme sahip.

Space Engineers

Keen Software House tarafından geliştirilen ve yayımlanan Space Engineers, Minecraft gibi inşa etmeye dayalı bir oyundur. Oldukça detaylı bir yapım olan Space Engineers'ta uzay gemisi ve hatta uzay istasyonu inşa edebilir ve gezegeni keşfedebilirsiniz. Oluşturduğunuz uzay gemileri ve uzay istasyonları hasar alabiliyor ve tamir edilebiliyor.

Kerbal Space Program

2015 yılının nisan ayında piyasaya sürülen ve dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen Kerbal Space Program, uzay istasyon simülasyonudur. Oyundaki amacınız, ekibinizin uzaya yolculuk yapabilmesini sağlayacak uzay gemisi inşa etmektir.

Uzay gemisi oluşturma sürecinde kullanılabilecek çok fazla sayıda parça bulunuyor. Bu parçalar sayesinde sorunsuz bir uzay seyahati için bir gemi oluşturabilirsiniz. Squad tarafından geliştirilen ve Private Division tarafından yayımlanan yapım, günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan Star Wars Jedi: Fallen Order, TPS bakış açısına sahip bir aksiyon macera oyunudur. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı yapımda Order 66'dan kurtulmayı başaran Jedi Padawan'ı kontrol ediyorsunuz.

Çok kaliteli grafiklere ve oldukça başarılı bölüm tasarımlarına sahip olan oyunu beğendiyseniz ve popüler film serisini de izlemek istiyorsanız Star Wars serisi hangi sırayla izlenir sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.

Astroneer

System Era Softworks tarafından geliştirilen ve yayımlanan Astroneer, 2016 yılının aralık ayında satışa sunuldu. Etkileyici görselliği ve başarılı atmosferiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran açık dünya hayatat kalma oyununda uzayın derinliklerini keşfedebilirsiniz. Popüler yapımda uzun saatler boyunca eğlenceli zaman geçirebilmeniz mümkün.

Star Wars: Squadrons

Listemizin son sırasında 2020 yılında piyasaya sürülen ve çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen Star Wars: Squadrons yer alıyor. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyunda uzay gemileri arasında gerçekleşen savaşlara tanık olabilirsiniz. Star Wars: Squadrons, başarılı hikâyeye ve kaliteli grafikleri ile keyifli bir oyun deneyimi sunuyor.

Günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren başarılı oyunu belirli bir ücret karşılığında satın alabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda uzay oyunları listesi hazırladık. Eğer video oyunlarında hikâyeye önem veriyorsanız en iyi hikâyeli oyunlar listemizi de inceleyebilirsiniz.