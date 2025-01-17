Spartacus Dizisi Geri Dönüyor! House of Ashur'un İlk Fragmanı Yayınlandı

Yayınlandığı dönem büyük bir hayran kitlesine sahip olan Spartacus, uzun yılların ardından geri dönüyor. Spartacus: House of Ashur olarak isimlendirilen yeni dizi için ilk fragman yayınlandı. Bununla beraber dizinin konusu ve oyuncuları da belli oldu.

Spartacus Dizisi House of Ashur'un Fragmanı Heyecanlandırdı

STARZ resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan fragman 40 saniye uzunluğunda. Dolayısıyla dizide yer alacak sadece birkaç sahneyi görebiliyoruz. Kısa sürede 115 bin görüntülenme sayısına ulaşan videoda gladyatörlerin dövüşüne tanık oluyoruz.

Fragmanda ayrıca Spartacus dizisinden tanıdığımız Ashur karakterini görüyoruz. Ashur'u önceki yapımda olduğu gibi Nick E. Tarabay canlandıracak.

Spartacus: House of Ashur Oyuncuları ve Karakterleri

Simon Arblaster (Proculus)

(Proculus) Daniel Bos (Balbus)

(Balbus) Mikey Thompson (Musicus)

(Musicus) Stephen Madsen (Creticus)

(Creticus) Joe Davidson (Logas)

(Logas) Cameron Rhodes (Uvidus)

(Uvidus) Eden Hart (Elata)

(Elata) Nick E. Tarabay (Ashur)

(Ashur) Lucy Lawless (Lucretia)

(Lucretia) Graham McTavish (Korris)

(Korris) Tenika Davis (Achillia)

(Achillia) Jamaica Vaughan (Hilara)

Spartacus: House of Ashur Konusu

Spartacus: House of Ashur isimli yapım Ashur'un ölmediği bir dünyada geçiyor. Bildiğiniz üzere Spartacus dizisinin ikinci sezonunda Ashur hayatını kaybetmişti.

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