MCU, Kan ve Şiddeti Zirveye Çıkardığı Daredevil: Born Again Fragmanını Yayınladı

Daredevil: Born Again, Netflix platformundan Disney+'a geçiş yapmıştı. İzleyiciler Netflix'ten aşina oldukları karanlık ve kanlı atmosferin yok olmasından endişe ederken yayınlanan fragman, endişelerin tamamını ortadan kaldırdı.

Fragmanda, Charlie Cox'ın canlandırdığı Matt Murdock'un düşmanlarına karşı amansız bir mücadele verirken bolca kan, kırılan kemikler ve yüzüne darbe alan karakterler görüyoruz.

Daha önce MCU'ya yumuşak bir geçiş yapan Daredevil, ilk olarak Spider-Man: No Way Home filminde kısa bir sahnede, ardından She-Hulk: Attorney at Law dizisinde konuk oyuncu olarak görünmüştü.

Ancak bu yeni dizi Daredevil'ın tamamen kendi hikayesine odaklanıyor ve Netflix serisinin devamı niteliğinde.

Daredevil: Born Again Ne Zaman Yayınlanacak?

Daredevil: Born Again, 4 Mart 2025 tarihinde Disney+'ta yayınlanacak. Netflix'in orijinal serisinden miras aldığı şiddetli atmosfer ve dramatik hikaye örgüsüyle MCU'daki diğer yapımlardan birkaç karış uzakta duracak gibi görünüyor.

Marvel'ın özeti şu şekilde:

Matt Murdock, görme engelli bir avukat olarak olağanüstü yetenekleriyle adalet için savaşırken, eski mafya lideri Wilson Fisk New York'ta siyasi hırslarını hayata geçirmeye çalışır. Geçmiş kimlikleri gün yüzüne çıktıkça, ikili kaçınılmaz bir çatışma rotasına girer.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Siz fragmanı beğendiniz mi? MCU'un aşina olduğumuzdan farklı bir tarzda görücüye çıkaracağı bu yapımı izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım.