Spotify Wrapped 2024 Açıklandı! Türkiye'de En Çok Hangi Şarkılar Dinlendi?
Spotify'da 2024 yılında Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkılar açıklandı. İşte merakla beklenen Spotify Wrapped 2024 listeleri!
Spotify tarafından paylaşılan Wrapped 2024 ile birlikte Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’ler belli oldu. Rapora göre Türkiye’de bu yıl da en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen şarkı ise CISTAK oldu.
Türkiye, Spotify'da 2024'te En Çok Hangi Şarkıları Dinledi?
Semicenk’i en çok dinlenen Top 10 şarkı sıralamasında üç şarkısıyla birden yer alan Lvbel C5 takip etti. Türk Popu’nun kraliçesi Sezen Aksu yılın en çok dinlenen üçüncü sanatçısı olurken BLOK3 ve UZI ise dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.
Bu yılın en hızlı hitlerinden biri olan CISTAK, 2024’ün en çok dinlenen şarkısı olarak zirveye yerleşti. Yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı Zeynep Bastık’tan “Lan” olurken, Lvbel C5’in iki parçası “DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)” ve “Sezen Aksu” listede üçüncü ve dördüncü en çok dinlenen şarkı oldu.
2024’ün en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde Sezen Aksu’yu takip eden isim, Hande Yener oldu. Diğer yandan en çok dinlenen kadın sanatçılar sıralamasında Gülşen, Simge ve Melike Şahin sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada konumlandı.
Kişiselleştirilmiş 2024 Yılın Özeti deneyimine yalnızca Spotify mobil uygulaması (iOS ve Android) üzerinden erişebilirsiniz. İşte Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar ve sanatçılar listeleri!
2024’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar
- Semicenk
- Lvbel C5
- Sezen Aksu
- BLOK3
- UZI
- Ati242
- Motive
- Hande Yener
- Dedublüman
- cakal
2024’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar
- CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco
- Lan - Zeynep Bastık
- DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5
- Sezen Aksu - Lvbel C5
- Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin
- Sen Bilmezsin - Dedublüman
- SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5
- Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök
- Renklensin - Reynmen
- Dale Don Dale - ElMusto
2024’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler
- Manifesto - Ati242
- 7EDI - Era7capone
- EL CHAVO - UZI
- OBSESİF - BLOK3
- ROMANTİK - Motive
- Fatih - Mabel Matiz
- Kan - UZI
- Nefes - Derya Uluğ
- Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan
- Silah Gibi - Cash Flow
2024’te Türkiye’de En çok Dinlenen Kadın Sanatçılar
- Sezen Aksu
- Hande Yener
- Gülşen
- Simge
- Melike Şahin
- Sertab Erener
- Ebru Gündeş
- Zeynep Bastık
- Bengü
- Derya Uluğ
2024’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast’ler
- Kendine İyi Davran
- Ortamlarda Satılacak Bilgi
- Hayalhanem Podcast
- Meksika Açmazı
- Merdiven Altı Terapi
- Terapist Koltuğu
- Hikayeden Adamlar
- Portal ile Yansıma
- Psikopatika
- Barış Özcan ile 111 Hz
2024’te Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Bad Bunny
- Drake
- Billie Eilish
- Travis Scott
- Peso Pluma
- Kanye West
- Ariana Grande
- Feid
2024’te Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar
- Espresso - Sabrina Carpenter
- Beautiful Things - Benson Boone
- BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish
- Gata Only - FloyyMenor, Cris Mj
- Lose Control - Teddy Swims
- End of Beginning - Djo
- Too Sweet - Hozier
- One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The Weeknd
- Cruel Summer - Taylor Swift
- Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga
2024’te Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler
- THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor Swift
- HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish
- Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter
Youtube, 2024'te En Çok Dinlenen Şarkıları Açıkladı
YouTube, 2024'te en çok dinlenen/izlenen şarkıları açıkladı. Listede ne yazık ki Türkiye yer almadı!
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