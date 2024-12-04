Spotify Wrapped 2024 Açıklandı! Türkiye'de En Çok Hangi Şarkılar Dinlendi?

Spotify tarafından paylaşılan Wrapped 2024 ile birlikte Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’ler belli oldu. Rapora göre Türkiye’de bu yıl da en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen şarkı ise CISTAK oldu.

Türkiye, Spotify'da 2024'te En Çok Hangi Şarkıları Dinledi?

Semicenk’i en çok dinlenen Top 10 şarkı sıralamasında üç şarkısıyla birden yer alan Lvbel C5 takip etti. Türk Popu’nun kraliçesi Sezen Aksu yılın en çok dinlenen üçüncü sanatçısı olurken BLOK3 ve UZI ise dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

Bu yılın en hızlı hitlerinden biri olan CISTAK, 2024’ün en çok dinlenen şarkısı olarak zirveye yerleşti. Yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı Zeynep Bastık’tan “Lan” olurken, Lvbel C5’in iki parçası “DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)” ve “Sezen Aksu” listede üçüncü ve dördüncü en çok dinlenen şarkı oldu.

2024’ün en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde Sezen Aksu’yu takip eden isim, Hande Yener oldu. Diğer yandan en çok dinlenen kadın sanatçılar sıralamasında Gülşen, Simge ve Melike Şahin sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada konumlandı.

Kişiselleştirilmiş 2024 Yılın Özeti deneyimine yalnızca Spotify mobil uygulaması (iOS ve Android) üzerinden erişebilirsiniz. İşte Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar ve sanatçılar listeleri!

2024’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar

Semicenk Lvbel C5 Sezen Aksu BLOK3 UZI Ati242 Motive Hande Yener Dedublüman cakal

2024’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar

CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco Lan - Zeynep Bastık DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5 Sezen Aksu - Lvbel C5 Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin Sen Bilmezsin - Dedublüman SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5 Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök Renklensin - Reynmen Dale Don Dale - ElMusto

2024’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler

Manifesto - Ati242 7EDI - Era7capone EL CHAVO - UZI OBSESİF - BLOK3 ROMANTİK - Motive Fatih - Mabel Matiz Kan - UZI Nefes - Derya Uluğ Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan Silah Gibi - Cash Flow

2024’te Türkiye’de En çok Dinlenen Kadın Sanatçılar

Sezen Aksu Hande Yener Gülşen Simge Melike Şahin Sertab Erener Ebru Gündeş Zeynep Bastık Bengü Derya Uluğ

2024’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast’ler

Kendine İyi Davran Ortamlarda Satılacak Bilgi Hayalhanem Podcast Meksika Açmazı Merdiven Altı Terapi Terapist Koltuğu Hikayeden Adamlar Portal ile Yansıma Psikopatika Barış Özcan ile 111 Hz

2024’te Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish Travis Scott Peso Pluma Kanye West Ariana Grande Feid

2024’te Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar

Espresso - Sabrina Carpenter Beautiful Things - Benson Boone BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish Gata Only - FloyyMenor, Cris Mj Lose Control - Teddy Swims End of Beginning - Djo Too Sweet - Hozier One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The Weeknd Cruel Summer - Taylor Swift Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga

2024’te Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler

THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor Swift HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter

Spotify'da 2024 yılında en çok dinlenen şarkılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.