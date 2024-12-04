Youtube, 2024'te En Çok Dinlenen Şarkıları Açıkladı
YouTube, 2024'te en çok dinlenen/izlenen şarkıları açıkladı. Listede ne yazık ki Türkiye yer almadı!
YouTube, 2024ün özetini içeren raporunu yayınladı. Listede en iyi içerik üreticileri tarafında skandal isimlerin yer alması ile eleştirilirken, müzik tarafında böyle bir durum yaşanmadı. İşte bu sene hepimizin ezberlediği 2024'ün en çok dinlenen YouTube şarkıları!
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2024'te YouTube'da En Çok Dinlenen Şarkılar
YouTube'un yayınladığı rapora göre, platformda 2024'te ABD'de en çok dinlenen şarkı Kendrick Lamar'ın Not Like Us isimli parçası oldu. Dört ay önce yayınlanan parça bu sürede 184 milyon üzerinde görüntülenme elde etmeyi başardı. Listenin ikinci sırasında Teddy Swims'in Lose Control'ü yer alırken, üçüncü Benson Boone'nun Beautiful Things isimli şarkısı oldu. en çok dinlenen şarkıların tamamı ise şu şekilde:
ABD'de en çok dinlenen şarkılar:
- Kendrick Lamar - Not Like Us
- Teddy Swims - Lose Control
- Benson Boone - Beautiful Things
- Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)
- GloRilla, Megan Thee Stallion - Wanna Be
- Tommy Richman - MILLION DOLLAR BABY
- Luis R Conriquez, Netón Vega - Si No Quieres No
- Xavi - La Diabla
- Future, Metro Boomin, Kendrick Lamar - Like That
- Post Malone - I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)
Hindistan'da en çok dinlenen şarkılar:
- Sahithi Chaganti, Sri Krishna - Kurchi Madathapetti
- Shiva Chaudhary - Jale 2
- Madhubanti Bagchi, Divya Kumar, Sachin Jigar - Aaj Ki Raat
- Manisha Sharma, Raj Mawar, Aman Jaji, Sapna Chaudhary - Matak Chalungi
- Khesari Lal Yadav, Karishma Kakkar - निम्बू खरबूजा भईल 2
- Raghav, Tanishk Bagchi, Asees Kaur - Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya
- Pritam Chakraborty, Arijit Singh - O Maahi
- Sanju Rathod, G-Spark - Gulabi Sadi
- Chand Jee, Shilpi Raj - Aapne Labher Ko Dhoka Do
- Pawan Singh, Simran Chaudhary, Divya Kumar, Sachin Jigar - Aayi Na
Almanya'da en çok dinlenen şarkılar:
- AYLIVA, Apache 207 - Wunder
- Disturbed - The Sound of Silence (original + CYRIL remix)
- Artemas - i like the way you kiss me
- SDP, Sido, Esther Graf - Mama hat gesagt
- Shirin David - Bauch Beine Po
- LukasBS, iCrimax, Marvin Vlogt - Burgerpommes
- Don Xhoni, Dhurata Dora - Lej
- Cyril - Stumblin’ In
- Benson Boone - Beautiful Things
- Jaxomy, Agatino Romero, Raffaella Carrà - Pedro
Kore'de en çok dinlenen şarkılar:
- QWER - T. B. H
- aespa - Supernova
- ILLIT - Magnetic
- (G)I-DLE - Fate
- ROSÉ & Bruno Mars - APT.
- TWS - plot twist
- NewJeans - How Sweet
- BIBI - Bam Yang Gang
- IU - Love wins all
- IVE - HEYA
Ne yazık ki YouTube bu sene global bir rapor yayınlamak yerine ABD, Kanada, Almanya gibi birkaç ülkeyi öne çıkarmaya ve kalanını bölgeler halinde raporlamaya karar verdi. Bu doğrultuda Türkiye, MENA olarak da bilinen Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde kaldı. Bu coğrafyadaki yaygın dilin arapça olması nedeniyle de top 10 listesinde Türkçe şarkı yer almadı.