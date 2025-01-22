Oyuncudan İlginç İddia: Squid Game'in 3. Sezonunu İzleyemeyeceksiniz!

İkinci sezonu 2024 yılında izleyiciler ile buluşan Squid Game, 3. sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon büyük bir merak içinde beklenirken 222 numaralı Jo Yu-ri karakterini canlandıran Jo Yu-ri'den şaşırtan açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre yeni sezonu bitirmek çok zor olacak.

Squid Game 3. Sezon Hakkında Şaşırtan Açıklama

Jo Yu-ri, bir röportaj esnasında Squid Game'in final sezonundaki kasvetli hikâye örgüsü ile ilgili ipuçları verdi. Birçok hayranın yeni sezondaki hikâyeye dair çeşitli tahminlerinin olduğunu ancak bunların doğru olmadığını söyleyen Yu-ri, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Gerçekten akıl almaz derecede acımasız ve vahşi bir hikâye sizi bekliyor. Bu yüzden lütfen sabırla bekleyin."

Squid Game 2. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

Squid Game Konusu

Dizide maddi olarak sıkıntı çeken yüzlerce kişinin büyük para ödülüne sahip olabilmek için verdiği mücadeleye tanık oluyoruz. Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.

Squid Game Oyuncuları

Lee Jung-jae

Park Hae-soo

Hoyeon

Greg Chun

Yasushi Iwaki

Wi Ha-joon

Anupam Tripathi

Heo Sung-tae

Tom Choi

Vivian Lu

Squid Game oyuncuları arasında Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Hoyeon, Greg Chun, Yasushi Iwaki ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Lee Jung-jae "Seong Gi-hun" karakterini, Park Hae-soo "Cho Sang-woo" karakterini, Greg Chun "Seong Gi-hun" karakterini, Hoyeon ise "Kang Sae-byeok" karakterini canlandırıyor.

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