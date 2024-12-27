Squid Game'in ikinci sezonu yılın bitmesine sayılı günler kala izleyiciler ile buluştu. İkinci sezonu bitiren izleyiciler Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını arayama başladı.

2021 yılında yayınlanmaya başlayan Squid Game, farklı konusu ve başarılı atmosferi nedeniyle kısa sürede büyük bir popülerliğe ulaşarak IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yerini aldı.

Dizinin yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen Hwang Dong-hyuk tarafından paylaşılan bilgilere göre dizi 3. sezon ile final yaparak ekranlara veda edecek. Peki, Squid Game yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Squid Game 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Aksiyon, gerilim ve dram türlerindeki Squid Game dizisinin 3. sezon bölümleri 2025 yılında yayınlanacak. Yeni sezonun yedi veya sekiz bölümden oluşması bekleniyor.

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Squid Game Konusu

Dizide maddi olarak sıkıntı çeken yüzlerce kişinin büyük para ödülüne sahip olabilmek için verdiği mücadeleye tanık oluyoruz. Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.

Squid Game Oyuncuları

Lee Jung-jae

Park Hae-soo

Hoyeon

Greg Chun

Yasushi Iwaki

Wi Ha-joon

Anupam Tripathi

Heo Sung-tae

Tom Choi

Vivian Lu

Squid Game oyuncuları arasında Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Hoyeon, Greg Chun, Yasushi Iwaki ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Lee Jung-jae "Seong Gi-hun" karakterini, Park Hae-soo "Cho Sang-woo" karakterini, Greg Chun "Seong Gi-hun" karakterini, Hoyeon ise "Kang Sae-byeok" karakterini canlandırıyor.

Squid Game yeni sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce önceki sezonlar gibi başarılı olabilecek mi? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.