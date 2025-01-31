Son Oyuna Hazır mısınız? Squid Game'in 3. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı

Merakla beklenen Squid Game'in 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Peki, Squid Game'in yeni sezonu ne zaman çıkacak? İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

İkinci sezonu 2024 yılında yayınlanan Squid Game'in 3. sezon yayın tarihi açıklandı. Sunduğu farklı hikâye ile büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonunu izlemek için uzun süre beklemeyeceğiz. Peki, Squid Game yeni sezonu ne zaman çıkacak?

 Squid Game 3. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz aylarda dizinin yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen Hwang Dong-hyuk, yeni seoznun 2025 yılında yayınlanacağını açıklamıştı ancak net tarih vermemişti. Bu nedenle yeni sezonun tam olarak hangi ay yayınlanacağı merak ediliyordu.

Netflix Türkiye, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte merak edilen soruya ışık tuttu. "En son oyuna inanamayacaksın" cümlesine yer verilen gönderide 3. sezonun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı duyuruldu.

Squid Game Oyuncuları

  • Lee Jung-jae
  • Park Hae-soo
  • Hoyeon
  • Greg Chun
  • Yasushi Iwaki
  • Wi Ha-joon
  • Anupam Tripathi
  • Heo Sung-tae
  • Tom Choi
  • Vivian Lu

Squid Game Konusu

Dizide maddi olarak sıkıntı çeken yüzlerce kişinin büyük para ödülüne sahip olabilmek için verdiği mücadeleye tanık oluyoruz. Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.

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