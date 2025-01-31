Son Oyuna Hazır mısınız? Squid Game'in 3. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı

İkinci sezonu 2024 yılında yayınlanan Squid Game'in 3. sezon yayın tarihi açıklandı. Sunduğu farklı hikâye ile büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonunu izlemek için uzun süre beklemeyeceğiz. Peki, Squid Game yeni sezonu ne zaman çıkacak?

Squid Game 3. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz aylarda dizinin yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen Hwang Dong-hyuk, yeni seoznun 2025 yılında yayınlanacağını açıklamıştı ancak net tarih vermemişti. Bu nedenle yeni sezonun tam olarak hangi ay yayınlanacağı merak ediliyordu.

Netflix Türkiye, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte merak edilen soruya ışık tuttu. "En son oyuna inanamayacaksın" cümlesine yer verilen gönderide 3. sezonun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı duyuruldu.

En son oyuna inanamayacaksın. Squid Game final sezonu 27 Haziran'da sadece Netflix'te. #NextOnNetflix pic.twitter.com/5Y99cvUUrx — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) January 30, 2025

Squid Game Oyuncuları

Lee Jung-jae

Park Hae-soo

Hoyeon

Greg Chun

Yasushi Iwaki

Wi Ha-joon

Anupam Tripathi

Heo Sung-tae

Tom Choi

Vivian Lu

Squid Game Konusu

Dizide maddi olarak sıkıntı çeken yüzlerce kişinin büyük para ödülüne sahip olabilmek için verdiği mücadeleye tanık oluyoruz. Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.