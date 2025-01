Squid Game Gi-hun 3. Sezonda Karanlık Tarafa Mı Geçiyor? Netflix, Yeni Görüntülerle Ortalığı Karıştırdı

Gi-hun, yeni ölümcül oyunlara geri dönüyor! Front Man'in dünyasına daha geniş bir açıdan bakacağımız Squid Game 3. sezon gümbür gümbür geliyor. Nasıl mı öğrendik? Netflix'in Next on Netflix etkinliğinde paylaşılan ilk görüntülerden.

Squid Game 3. Sezondan Yeni Görüntüler

Hyun-ju (Oyuncu 120), bir tabut açıyor ve etrafındaki müttefikler üzüntüyle izliyor– bu kişi muhtemelen ikinci sezondaki isyan sırasında kaybettikleri biri. Kim olduğu belli olmuyor.

No-eul (muhafız) maskesini çıkarmış bir halde.

Front Man, VIP odasında ve ayrıca kendi ofisinde maskesiz bir şekilde görünüyor.

Kırmızı ve Mavi Toplar

Kapalı kapılar ardında gösterilen özel bir sahnede, oyuncuların bir ödül makinesinden kırmızı ve mavi toplar çektiği görülüyor. Fakat bazı yakın müttefiklerin farklı renkler çekmesi, olası bir yeni takım bölünmesi veya ölümcül bir eşleşme sistemi olabileceğini düşündürüyor.

Jun-hee (Oyuncu 222) kırmızı top çekerken, Myung-gi (Oyuncu 333) mavi çekiyor.

kırmızı top çekerken, mavi çekiyor. Anne-oğul olan Jang Geum-ja (Oyuncu 149) ve Park Yong-sik (Oyuncu 007) de karşıt renkler çekiyor.

ve de karşıt renkler çekiyor. Dae-ho (Oyuncu 388) ve Hyun-ju (Oyuncu 120) mavi top çekiyor.

ve mavi top çekiyor. Son olarak Gi-hun (Oyuncu 456), salona girip kırmızı topu çektiğinde, herkesin sessizliğe büründüğü görülüyor.

Bu sahneyle birlikte Gi-hun'un ikinci sezonda başarısız olan isyanından sonra tekrar oyunlara zorla döndüğü kesin surette doğrulandı.

Squid Game 3. Sezon Tarihi

Yeni ölümcül oyunlar, anlaşmazlıklar, bölünmeler ve hikayenin sona bağlandığı üçüncü sezon, 27 Haziran'da Netflix üzerinden yayınlanacak.