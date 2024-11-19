Netflix'ten Şaşırtan İsim Değişikliği: Yeni Adı Premium Oldu

Dünyanın en popüler dijital içerik platformu Netflix, şu anda ülkemizde üç farklı planla hizmet veriyor. Bunlar; 149.99 TL değerindeki 720p görüntü sunan Temel paket, 1080p görüntü sunan 229.99 TL'lik Standart paket ve 6 cihazda 4K görüntü veren Özel paket. Ancak şirket, 299.99 TL değerindeki en pahalı paketinde ilginç bir değişikliğe gitme kararı aldı. İşte detaylar!

Netflix'in Özel Planının Adı Artık Premium Oldu

Netflix, 299.99 TL değerindeki "Özel Plan" abonelerine bir e-posta göndererek bu peketin adını değiştireceğini duyurdu. Aynı plan, yeni isim başlığı ile gönderilen postada "Özel olan Netflix planınızın adını Premium olarak güncelliyoruz." ifadesine yer verildi. Peki bu ne anlama geliyor?

Aslında bu değişikliğin son kullanıcı için hiçbir anlamı yok. Paketinizin fiyatı, özellikleri ve abamtajları değişmiyor. Hala sınırsız bir kütüphaneye altı cihaz üzerinden 4K Ultra HD ulaşabilirsiniz. Muhtemelen Netflix'in isim değişikliği stratejisinin ardında basit bir markalandırma stratejisi yatıyor.

YouTube, Spotify ve daha pek çok platformun kullandığı "Premium" ifadesi yüksek kalite, özel avantajlar, üst düzey hizmet gibi anlamlara geliyor. Bu nedenle markalar sık sık bu ifadeye yer veriyor. Netflix'in de "Özel Plan" yerine Premium Plan sunarak kullanıcılarını yönlendireceği ve üç paketten ne pahalısını öner çıkaracağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Netflix planı isimlendirmesi sizin için bu kadar önemli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabiilirsiniz!