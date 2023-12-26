Hayal Kırıklığı Yaratan Starfield'a Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor!

Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan ve büyük bir hayal kırıklığı yaratan Starfield, çıktığı günden beri olumsuz eleştiriler ile karşı karşıya kaldı. Söz konusu oyun, özellikle son zamanlarda yapılan çok sayıda olumsuz yorumun ardından Steam'de "Çoğunlukla Olumsuz" inceleme notuna sahip oldu.

Starfield, Bethesda Game Studios tarafından 6 Eylül 2023 tarihinde piyasaya sürüldü ve uzay oyunları arasında yerini aldı. Açık dünya rol yapma oyunu türündeki yapım, şirketin uzun yıllar sonra çıkardığı ilk yeni IP oldu.

Röportajlarda, Starfield konseptinin yirmi yıldan daha eski olduğu ve Bethesda Game Studios'un mükemmel bir oyun geliştirmek istediği için sürecin bu kadar uzun sürdüğü ortaya çıktı ancak ne yazık ki sonuç istenilen şekilde olamadı.

Steam'de Starfield İncelemelerinin Çoğunluğu Olumsuz

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de Starfield'a olumsuz incelemeler son zamanlarda arttı. Bunun sonucunda ise oyunun son inceleme notu "Çoğunlukla Olumsuz" şeklinde değişti. Son 30 gün içerisindeki 7 bin 353 kullanıcı incelemesinden yalnızca %34'luk kısmı olumlu.

Steam sayfasındaki "Bütün İncelemeler" kısmı ise şu anda "Karışık" durumda. Oyun için yazılan 86 bin 477 adet kullanıcı incelemesinden sadece %66'ı olumlu şeklinde.

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