GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Lucia'nın Aktörünü Bulmayı Başardı!

GTA serisi hayranları, Rockstar'ın vaktinden önce ortaya çıkan bir sızıntının ardından aniden yayınladığı son GTA 6 fragmanıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Her geçen gün yeni bir detay keşfeden oyunseverler, bu sefer de Lucia'nın aktörünün kimliğini keşfetmeyi başardı.

Normal şartlarda aktörlerin kimlikleri oyunun çıkışına kadar büyük ölçüde gizli kalır ancak Lucia'nın yayınlanan fragmanda diyaloglarının bulunması ve karakter modelinin aktörünün benzerliğini kullanması nedeniyle oyuncular gerçek hayatta bu aktörü seslendiren kişiyi bulmayı başardılar.

GTA 6'nın Lucia Karakterine Manni L. Perez Hayat Veriyor

Lucia'nın seslendirme sanatçısının New York'ta yaşayan ve hem ses hem de görünüş olarak Lucia'ya çarpıcı bir benzerlik gösteren Manni L. Perez olduğu iddia ediliyor.

Law & Order, Chicago P.D., The Blacklist ve Jessica Jones gibi çeşitli televizyon dizilerinde roller üstlenen Perez, on yıldan uzun bir süre önce Grand Theft Auto 5'te de bazı ses çalışmalarında yer almıştı.

Merak edenler için Perez'in bir televizyon programındaki performansı sırasında yaptığı konuşmanın bir klibi şu şekilde:

Yeni GTA oyununun 2025 yılına kadar piyasaya sürülmeyeceği ve oyuncuların kimliklerinin her zaman olduğu gibi oyun yayınlanana kadar gizli kalacağı göz önüne alındığında, Manni Perez'in GTA 6'da Lucia olduğunu kesin olarak doğrulamamız muhtemelen biraz zaman alacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.