STARFIELD
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 90000.00 MB
- Üretici Bethesda
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2023 yılının en büyük yapımlarından biri olan Starfield çok büyük ve görkemli bir oyun.
Açık dünyaya sahip, uzayda geçen bir RPG olan Starfield son dönemin en çok beklenen oyunlarından biri. Bethesda tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyun firmanın yeni odak noktası olacak.
Uçsuz bucaksız bir oyun olan Starfield’da yapabileceğiniz pek çok şey var. Etrafı keşfetmek ve görevleri peşi sıra yapmaktan tutup kendi mürettebatınızı oluşturabilir, uzay mekiğinizi dilediğiniz gibi kişiselleştirebilir hatta uzay boşluğunda düşmanlarınızla çarpışabilirsiniz.
Görsel ve mekanik olarak çok iyi gözüken bu oyun adeta Fallout ile Skyrim’in karışımının uzayda geçen versiyonu gibi. Fallout ve The Elder Scrolls serisinin oyuncuları Starfield oynarken hiç yabancılık çekmeyeceklerdir.
2330 yılında geçen Starfield’da insanlığın en büyük gizemine cevap aradığı destansı bir yolculuğa çıkıyoruz. Pek çok farklı gezegeni keşfedebileceğimiz bu oyunda çok farklı insan tipleri ile karşılaşıyor, her gezegenin kendi karakteristik özelliklerini keşfediyoruz.
Starfield İndir
Şu an ön satışta olan Starfield'ın 06.09.2023 tarihinde çıkması bekleniyor. Yüzlerce saatinizi geçirebileceğiniz bu oyunda yapabileceklerinizin sınırı neredeyse yok.
Starfield Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 version 22H2 (10.0.19045)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 125 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD gerekli
Uçsuz bucaksız bir oyun olması
Pek çok şeyin kişiselleştirilmesi
Keşfedilecek çok fazla yer olması
Grafikler çok iyi
Farklı bölgelerdeki çeşitlilik ilgi çekici
Oyunda yapılabilecek çok fazla şey var
Yüz animasyonları biraz daha iyi olabilirdi
Minimum sistem gereksinimleri bile biraz fazla