2023 yılının en büyük yapımlarından biri olan Starfield çok büyük ve görkemli bir oyun.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Açık dünyaya sahip, uzayda geçen bir RPG olan Starfield son dönemin en çok beklenen oyunlarından biri. Bethesda tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyun firmanın yeni odak noktası olacak.

Uçsuz bucaksız bir oyun olan Starfield’da yapabileceğiniz pek çok şey var. Etrafı keşfetmek ve görevleri peşi sıra yapmaktan tutup kendi mürettebatınızı oluşturabilir, uzay mekiğinizi dilediğiniz gibi kişiselleştirebilir hatta uzay boşluğunda düşmanlarınızla çarpışabilirsiniz.

Görsel ve mekanik olarak çok iyi gözüken bu oyun adeta Fallout ile Skyrim’in karışımının uzayda geçen versiyonu gibi. Fallout ve The Elder Scrolls serisinin oyuncuları Starfield oynarken hiç yabancılık çekmeyeceklerdir.

2330 yılında geçen Starfield’da insanlığın en büyük gizemine cevap aradığı destansı bir yolculuğa çıkıyoruz. Pek çok farklı gezegeni keşfedebileceğimiz bu oyunda çok farklı insan tipleri ile karşılaşıyor, her gezegenin kendi karakteristik özelliklerini keşfediyoruz.

Starfield İndir

Şu an ön satışta olan Starfield'ın 06.09.2023 tarihinde çıkması bekleniyor. Yüzlerce saatinizi geçirebileceğiniz bu oyunda yapabileceklerinizin sınırı neredeyse yok.

Starfield Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 version 22H2 (10.0.19045)

: Windows 10 version 22H2 (10.0.19045) İşlemci : AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 125 GB kullanılabilir alan

: 125 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gerekli