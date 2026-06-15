Stellar Blade XBOX Series İçin de Geliyor! Stüdyodan Açıklama Geldi

SHIFT UP Corporation tarafından geliştirilmiş ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanmış olan Stellar Blade, 2024 yılının Nisan ayında PlayStation 5 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında da PC oyuncuları ile buluşmuştu. Kısa sürede büyük başarılar elde etmesi ile hayli popüler hale gelen Souls-like elementleri taşıyan aksiyon-rol yapma oyunu, şimdiye kadar altı milyon adetten fazla satmayı başardı.

Olduça uzun zamandır XBOX Series için ne zaman geleceği merak edilen Stellar Blade, son gerçekleştirilen Nintendo Direct'te Switch 2 için de duyurulmuştu. Haliyle bu, Microsoft konsoluna ne zaman geleceğinin bir kez daha sorulmasına neden oldu.

Stellar Blade XBOX Series İçin Ne Zaman Gelecek?

Yakın bir zaman önce X üzerinden açıklama yapan SHIFT Up Corporation Yayıncılık Başkanı Edouard Akopcan, XBOX Series için kapının kapalı olmadığını söyledi. Bunun en büyük dayanağı ise stüdyonun kendi oyunlarını kendisinin yayınlıyor olması. Dahası ise Stellar Blade oyununun farklı platformlara çıkartılması uzun zamandır planlanan bir durumdu ve Switch 2 ilk adım oldu.

Her ne kadar ilk oyunun Microsoft konsoluna gelişi gündemde olsa da Akopcan, XBOX Series versiyonu için biraz zamana ihtiyacının olduğunu söylüyor. Bunun nedeni ise muhtemelen düşük özellikli Series S modeli olabilir. Geçmişte de Baldur's Gate 3 ve Black Myth: Wukong da optimizasyon sürecindeki sorunlardan dolayı epey gecikmişti.

SHIFT UP Corporation yayıncılık konusunda ipleri eline aldıktan sonra, ilk oyunu kadar gelecekteki projeleri için de önemli planlamalar yapıyor. Bu bağlamda yeni iş birlikleri de göreceğiz. Bu da Eve ve Evie ile eşsiz maceralara katılımın yolunun XBOX Series kullanıcıları için de ardına kadar açıldığı anlamına geliyor. Ne var ki bunun için bir süre beklemek gerekecek.

Stellar Blade Nasıl Bir Hikaye Anlatıyor?

Stellar Blade hikayesine göre, insanlık Naytiba adı verilen yaratık istilacılara karşı verilen savaşın kaybedilmesi sonrasında dünyadan kaçmak zorunda kalıyor. Biz ise Colony tarafından oluşturulan ekipten Eve isimli karakterin rolüne bürünüyor ve dünyayı insanlığa geri kazandırmak amacıyla Naytiba ile mücadeleye giriyoruz.

Editörün Yorumu

Stellar Blade oyununun son derece kaliteli olduğunu düşünüyorum. Çatışma sistemi olsun, karakterleri olsun, anlattığı hikaye olsun ve geçtiği ortam olsun, elde ettiği başarıyı sonuna kadar hak ediyor. Elbette oyunun sunduğu deneyimi daha fazla oyuncunun yaşaması da gerekiyor. Hazır Switch 2 versiyonu da duyurulmuş iken, XBOX Series oyuncularının da bu kapsama kısa sürede dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum.