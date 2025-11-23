Stellar Blade 2 İçin Sevindiren Haber: Tek Bir Platforma Sıkışmayacak

Halihazırda geliştirilme aşamasında olan Stellar Blade 2 ile ilgili yaşanan gelişme, oyuncuları bir hayli sevindirecek. İlk oyunun aksine geliştirici stüdyo, oyunu ilk günden herkese sunmayı istiyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Stellar Blade 2 İçin Verilen İş İlanı, Oyuncuları Sevindirdi

Bildiğiniz gibi Stellar Blade devam oyununun planlama aşamasında olduğu, 2024 yılının Mayıs ayı içerisinde SHIFT UP Corporation tarafından onaylanmıştı. Aynı ayın sonlarına doğru, geliştirici stüdyo tarafından gerçekleştirilen bir sunum sırasında da 2027 yılından önce satışa sunulacağını öğrenmiştik. Yeni gelişmeye bakılırsa Stellar Blade 2, bütün platfomlardaki oyuncular ile ilk günden buluşacak.

Geliştiricinin resmi sayfası üzerinden verilen yeni iş ilanı ile devam oyununun ekibinin genişletileceği teyit edildi. Aktif olarak geliştirilen oyun için hazırlanan yeni nesil yapı ile birden fazla platforma eş zamanlı çıkmasının hedeflendiği açıkça belirtiliyor. Yani belirli bir platforma sınırlı süreli özel olmayacak diyebiliriz.

Hatırlayacağınız üzere Stellar Blade, 2024 yılının Nisan ayında PlayStation 5 için satışa sunulmuş olmasının ardından bu yılın Haziran ayında da PC platformuna gelmişti. Geliştiriciler her ne kadar oyunu daha başka platformlara da çıkartmayı düşünüyor olsalar da şu an için Switch 2 ve / veya Xbox Series versiyonları için resmi bir açıklama yapılmış değil, ama yaklaşan The Game Awards şovu sırasında muhtemel bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

Bilhassa ana karakteri Eve ve çatışma mekanikleri ile dikkatleri üzerine çeken oyun, bizi kıyamet sonrası bir dünyaya götürüyor ve merak uyandırıcı bir hikayeye anlatıyordu. Unreal Engine 4 ile geliştirilmiş olmasına rağem görselliği ile etkileyen oyun, sunduğu aksiyonu ve müzikleri ile de öne çıkmıştı.

Şu an için 2027 yılında çıkması beklenen Stellar Blade 2, resmen duyurulmadığı için henüz bir çıkış tarihi verilmiş değil. Son olarak, bu yılın Eylül ayında yapılan açıklama ile marka fikri mülkiyeti olarak pozisyonunu daha da pekiştirecek şekilde genişletilmiş dünya görüşü ve geliştirilmiş oynanışı bünyesine katacağı ve orijinal Stellar Blade oyununu aksiyon dolu doğasına sadık kalacağı söylenmişti.