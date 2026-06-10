Yıllardır Beklenen Marvel's Blade İptal mi Edildi? Açıklama Yapıldı

Dünyanın en çok sevilen vampir filmi serilerinden biri olan Blade'in 2023 yılında fragmanı yayınlandı. Bununla birlikte serinin hayranları için de büyük bir beklenti oluştu. Oyunun piyasaya sürülmesinin normalde bu kadar fazla zaman almaması bekleniyordu. Süre uzadıkça hayranların da oyuna olan beklentilerinde ciddi bir düşüş meydana geldi.

Daha da endişelendirici olanı, duyurulmasından bu yana yıllar geçen yapımın kısa bir süre önce iptal edildiği yönünde bir iddia ortaya atıldı. Blade serisinin sevenleri ise oyunun duyurulduğu günden bu yana geçen onca süreyi de göz önüne alarak söylentilere inanmaya başladı. Bunun üzerine ise Arkane Studios cephesinden açıklama geldi.

Marvel's Blade İptal Edildi mi?

Xbox yakın zamanda büyük bir etkinlik gerçekleştirdi. Çok sayıda oyunun duyurulduğu bu etkinlikte Blade yer almadı. Kısa bir süre sonra ise oyunun iptal edildiğine dair iddialar yayılmaya başladıktan sonar bir oyuncu da X (eski adıyla Twitter) üzerinden Arkane Studios'tan bir yaşam belirtisi vermesini istedi.

Oyuncunun talebine Blade'in tasarımından sorumlu sanatçılarından Jean-Luc Monnet'den yanıt geldi. Mizahi bir dille durumu ele alan Monnet, oyunun üzerinde çalışmalara devam edildiğine işaret etti. Bununla birlikte Marvel's Blade projesinin iptal edildiği yönündeki iddiaları da yalanlamış oldu. Bu da yakında oyunla ilgili önemli gelişmeler duyurulabileceğini gösteriyor.

Marvel's Blade Ne Zaman Çıkacak?

Aksiyon oyunları arasına katılacak olan Marvel's Blade'in ilk fragmanı 2023 yılının sonunda yayınlandı. Yüksek bütçeli oyunların ortalama geliştirme sürecinin 3-4 yılı bulduğunu göz önüne alırsak oyunun en erken 2027 yılında piyasaya sürülebileceğini söyleyebiliriz. Bu arada yılın ilerleyen aylarında çok özel oyunlar da çıkacak. Blade'in satışlarının olumsuz etkilenmemesi için oyunu bu yıl çıkarmaktan özellikle kaçınılması muhtemel.

Marvel's Blade, Xbox ve PC'ye Özel mi Olacak?

Marvel's Blade'in Xbox ve PC'ye özel olup olmayacağı ile ilgili henüz resmî açıklamada bulunulmadı ancak Arkane, Microsoft'un bünyesinde yer alıyor ve şirketin oyun bölümü yakın zamanda içe dönük bir stratejiye bağlı kalınacağının sinyallerini verdi. İleride çıkacak birçok yapımın Xbox oyun konsolları ve PC ile sınırlı kalacağı kesin ancak oyun bazlı değerlendirmeye gidileceği de ifade edildi. Eğer Blade, diğer çoğu oyun gibi PC ve Xbox'a özel tutulursa PlayStation oyuncuları tarafından oynanamayacaktır.

Bazı oyuncular, bunun büyük bir haksızlık olacağını düşünebilir ama bu hamle, Xbox'tan önce Sony'den gelmişti. Sony'nin kendi haklarına sahip olduğu oyunlar da konsol satışlarını artırmak adına PlayStation'a özel tutulacak. Hatta Xbox cephesinden gelen bu adımın Sony'nin hamlesine bir cevap olduğu düşünülüyor.

Editörün Yorumu

Marvel's Blade, ilk duyurulduğu günden beri merakla beklediğim projeler arasında yer alıyor. İptal olduğu yönündeki iddiaları görmüştüm ancak pek kulak verdiğim söylenemez. Oyunun piyasaya sürülmesini bekleyen sayısız oyuncu bulunuyor. Böyle bir satış potansiyeli olan oyunun kenara atılması, bana göre pek olası değil. Arkane cephesinden gelen açıklama da gösteriyor ki önünde sonunda piyasaya sürülecek. Benim tahminim, bunun 2027'nin ortalarına doğru gerçekleşeceği yönünde.