Stellar Blade ile bambaşka bir dünyaya adım atın. Şimdi Stellar Blade’i indir ve Eve ile dünyayı kurtar!

Kemal Tavus - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Shift Up tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Stellar Blade, kıyamet sonrası bir dünyada geçen üçüncü şahıs aksiyon oyunudur. Güney Kore merkezli Shift Up’ın ilk büyük konsol oyunu olan Stellar Blade, sinematik anlatımı, tempolu dövüşleri ve çarpıcı grafikleriyle dikkat çekiyor.

Stellar Blade özellikle karakter modellemeleri ve animasyon kalitesiyle öne çıkan bir yapım. Ana karakterimiz pek çok kişiyi heyecanlandıracak bir tasarıma ve kostümlere sahip. Hikaye anlatımı anlatımı ve atmosfer açısından da oldukça iddialı.

Oyunun başrolünde yer alan Eve, insanlığın yıkımdan kurtulması için savaşan bir asker. Dünya, Naytiba adı verilen yaratıkların istilasına uğramış ve hayatta kalan insanlar son umutlarını Eve ve onun mürettebatına bağlamış durumda. Oyuncular Eve’in gözünden insanlığın geçmişini, bugünkü çöküşü ve bu karanlık dünyayı anlamaya çalışırken aksiyon dolu mücadelelere girişiyorlar. Oyun boyunca farklı yetenekleri açarak Eve'i geliştirebilir, yakın dövüş ve uzak saldırılarla düşmanları etkisiz hale getirebilirsiniz.

İlk olarak 2024 yılında PlayStation 5 için çıkış yapan Stellar Blade 2025 yılının Haziran ayında PC için çıkış yapacak.

Stellar Blade İndir

Hemen Stellar Blade indirmeye henüz açılmadı. Haziran ayında çıkış yapacak.

Stellar Blade Sistem Gereksinimleri

Stellar Blade için henüz sistem gereksinimleri açıklanmadı.