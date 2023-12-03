Suicide Squad Isekai Animesinin Yeni Fragmanı Paylaşıldı!

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan Suicide Squad Isekai animesinin yeni fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, yayımlanan yeni tanıtım videosu neler sunuyor?

Suicide Squad Isekai Animesi Fragmanı Nasıl İzlenir?

DC Comics evreninin en sevilen karakterleri arasında bulunan Joker, Harley Quinn ve Suicide Squad üyelerinin maceralarına odaklanacak anime ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile beraber Suicide Squad Isekai'nin tanıtım videosu paylaşıldı.

En iyi animeler arasında yerini almaya hazırlanan yapımın yeni fragmanı 1 dakika 23 saniye uzunluğunda. Warner Bros. ve Wit Studio iş birliği kapsamında hazırlanan animenin tanıtım videosu 406 bin görüntülenme sayısına ulaştı.

Japonya merkezli Wit Studio daha önce Attack on Titan, Spy x Family ve Ranking of Kings isimli animelerin ilk üç sezonlarında yer almıştı. Suicide Squad Isekai'nin hikayesi, Vivy: Fluorite Eye's Song'un yaratıcıları Tappei Nagatsuki ve Eiji Umehara tarafından yazılıyor.

Suicide Squad Isekai Animesinin Seslendirme Kadrosu

Anna Nagase (Harley Quinn)

(Harley Quinn) Yûichirô Umehara (The Joker)

(The Joker) Reigo Yamaguchi (Deadshot)

(Deadshot) Takehito Koyasu (Peacemaker)

(Peacemaker) Jun Fukuyama (Clayface)

(Clayface) Subaru Kimura (King Shark)

Suicide Squad Isekai Animesi Ne Zaman Çıkacak?

Suicide Squad Isekai olarak isimlendirilen animenin 2024 yılında yayımlanacak.

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