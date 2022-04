Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi 14 Anime Dizi ve Film Önerisi

En iyi anime diziler ve filmler neler? Keyifli vakit geçirmenize olanak tanıyan çok sayıda anime bulunuyor. Bu yazıda dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen yapımları bir arada topladık.

Bu zamana kadar çok fazla sayıda anime yayımlandı. Bazı yapımlar izleyicilerden büyük beğeni toplarken bazıları ise beklentilerin altında kaldı. Hazırladığımız listede büyük bir başarının altına imza atan yapımları sıraladık.

En İyi Anime Diziler

Death Note

Attack on Titan

Castlevania

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

One Piece

Hunter x Hunter

Cowboy Bebop

Yukarıda çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen anime dizilerinin listesi yer alıyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Death Note

IMDb Puanı: 9,0

Yaş Sınırı: 16+

Japonya'da yaşayan bir lise öğrencisi, deftere adını yazdığı kişileri öldürme gücüne sahip olduğunu fark eder. Sahip olduğu yüksek IMDb puanı ile dikkatleri üzerinde toplayan yapım, izleyicilerin büyük bir kısmı tarafından oldukça beğenildi. Toplamda 37 bölümün yer aldığı yapımı Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

2. Attack on Titan

IMDb Puanı: 9,0

Yaş Sınırı: TV-MA

Eren Jaeger isimli gencin Titan'lara karşı verdiği mücadeleyi konu alan Attack on Titan, izleyicilerin büyük bir kısmı tarafından oldukça beğenildi. Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan yapım ilk olarak 2013 yılında yayımlanmaya başladı. Attack on Titan, uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmenize olanak tanır.

3. Castlevania

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 18+

Castlevania, bir vampir avcısının Dracula tarafından yönetilen şehri kurtarmak için verdiği büyük mücadeleyi konu alıyor. Popüler video oyunundan uyarlanan yapım ilk olarak 2017 yılında yayımlanmaya başladı. Toplamda 32 bölümden oluşan animede aksiyon ve macera ögeleri mevcut.

4. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

IMDb Puanı: 9,1

Yaş Sınırı: 16+

Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan Fullmetal Alchemist: Brotherhood isimli yapımda iki kardeş annelerini geri hayata döndürmeye çalışır fakat girişim başarısızlıkla sonuçlanır. Bu esnada iki kardeşin bedenlerinde çeşitli hasarlar meydana gelir. İki kardeş bunun üzerine Felsefe Taşı'nı aramaya başlar.

5. One Piece

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: TV-14

Monkey D. Luffy ve ekibi, One Piece isimli gizemli hazineyi bulmaya çalışır. Ekip, bu süreçte çeşitli maceralar ile karşı karşıya kalır. Aksiyon ve macera ögelerinin yer aldığı yapım ilk olarak 1999 yılında yayımlanmaya başladı.

6. Hunter x Hunter

IMDb Puanı: 9,0

Yaş Sınırı: TV-14

İlk olarak 2011 yılında yayımlanmaya başlayan Hunter x Hunter isimli yapımda Gon Freecss, babasını bulmak için bir maceraya adım atar. Aksiyon ve macera ögelerinin yer aldığı anime 2014 yılında sona erdi.

7. Cowboy Bebop

IMDb Puanı: 8,9

Yaş Sınırı: 18+

Cowboy Bebop isimli yapım eski tetikçi, emekli polis, profesyonel dolandırıcı, bilgisayar korsanı ve yapay zekalı bir köpekten oluşan ekibin maceralarını konu alıyor. Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen yapım, 1998 yılında yayımlanmaya başladı ve 1999 yılında sona erdi. Diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

En İyi Anime Filmler

The End of Evangelion

Spirited Away

Grave of the Fireflies

Akira

Your Name

Prenses Mononoke

The Girl Who Leapt Through Time

Yukarıda birbirinden başarılı yapımlar yer alıyor. Listede yer alan filmlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. The End of Evangelion

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 18+

The End of Evangelion isimli yapımda Seele, Eva'ları yok etmek için Nev'e saldırı düzenler. 1997 yılında yayımlanan başarılı yapım 1 saat 27 dakika uzunluğunda. Aksiyon ve dram ögelerine sahip olan başarılı animeyi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

2. Spirited Away

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: G

2001 yılında yayımlanan Spirited Away (Ruhların Kaçışı) isimli yapımda Chihiro, bir cadı tarafından yönetilen ve ona karşı gelenlerin hayvana dönüştürüldüğü sihirli bir dünyaya giriş yapar. 2 saat 5 dakika uzunluğundaki yapımı popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

3. Grave of the Fireflies

1988 yılında yayımlanan Grave of the Fireflies adlı filmde iki kardeş 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'da hayatta kalmaya çalışıyor. Dram ve savaş ögelerine sahip olan yapım 1 saat 29 dakika uzunluğunda.

4. Akira

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: R

Tetsuo Shima, bir motosiklet kazasının ardından doğaüstü güce sahip olur. Bu durum, şehri tehlikeye atar. Aksiyon ve dram ögelerinin yer aldığı film 1988 yılında yayımlandı. 2 saat 4 dakika uzunluğundaki yapım, çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenildi.

5. Your Name

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 7+

Tokyo'da yaşayan Taki Tachibana ve kırsalda yaşayan Mitsuha Miyamizu, bir gün bedenlerinin birbirleriyle yer değiştirdiğini fark eder. Bu durumun belirli aralıklar ile tekrarlandığı ortaya çıkar. Bunnu üzerine Taki ve Mitsuha, birbirleri ile ilgili gün geçtikçe daha fazla bilgiye sahip olur.

6. Prencess Mononoke

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 13+

Ölümcül bir lanet ile karşı karşıya kalan Ashitaka, kendisini bir savaşın içerisinde bulur. 1997 yılında yayımlanan başarılı film 2 saat 14 dakika uzunluğunda. Çok sayıda izleyici tarafından beğenilen filmi Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

7. The Girl Who Leapt Through Time

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: TV-PG

2006 yılında yayımlanan The Girl Who Leapt Through Time, zamanda yolculuk yapabilme gücüne sahip olan Makoto isimli lise öğrencisinin maceralarını konu alıyor. Komedi ve macera ögelerinin yer aldığı film 1 saat 38 dakika uzunluğunda.

Bu yazıda en başarılı animeleri bir arada topladık. Sizce en başarılı anime hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.