En Sevilen 15 Anime Karakteri

Anime dünyasında çok fazla sayıda karakter bulunuyor ve en sevilen anime karakterleri kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bu nedenle ister dünyanın en çok izlenen animelerini ister az bilinen animeleri seyretmiş olun, sizin gönlünüzde taht kurmuş olması kuvvetle muhtemel karakterleri bir liste altında topladık.

Siz de bu listeyi incelediğinizde mutlaka hayran olduğunuz o karakteri göreceksinizdir. Henüz bilmediğiniz karakterlerin de neden bu kadar çok sevildiğini onlar hakkında bilgi aldıkça öğreneceksiniz.

En Sevilen Anime Karakterleri

Light Yagami

Kakashi Hatake

Edward Elric

Eren Yeager

Monkey D. Luffy

Roronoa Zoro

Goku

Naruto Uzamaki

Levi Ackerman

Lelouch Lamperouge

Killua Zoldyck

Gintoki Sakata

Kurisu Makise

Mikasa Ackerman

Usagi Tsukino

Light Yagami

Anime önerileri istendiğinde söylenen ilk yapımlardan biri olan Death Note, deftere ismini yazdığı insanları öldürme gücüne sahip olduğunu fark eden Light Yagami isimli lise öğrencisinin hikâyesini konu alıyor. 8,9 IMDb puanı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran anime dizisi 2006-2007 yılları arasında yayımlandı.

Kakashi Hatake

Kakashi Hatake, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Naruto'da yer alan bir karakterdir. Beyaz saçları ve maskesiyle dikkat çeken Hatake, Jounin ninjalarından bir tanesidir. Henüz 6 yaşında Chuunin rütbesine erişen Hatake, 13 yaşında ise Jounin rütbesine ulaştı.

Edward Elric

Fullmetal Alchemist evreninde yer alan Edward Elric, Hiromu Arakawa tarafından çizildi. İnatçı bir karakter olan Edward, Alphonse'ın kardeşidir. İki kardeş, hayatını kaybeden annelerini geri getirmeye çalıştı fakat başarısız oldu. Bu nedenden dolayı Alphonse ve Edward'ın bedenlerinde çeşitli hasarlar meydana geldi.

Eren Yeager

Attack of Titan dizisinin başrol karakterlerinden biri olan Eren Yeager, tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Titanlardan intikam almaya karar veren Yeager, iki arkadaşıyla beraber 104. Eğitim Ordusu'na dahil oldu. Yeager, eğitimi 5. olarak tamamladı.

Monkey D. Luffy

En sevilen 15 anime karakteri listesinde Monkey D. Luffy de yer alıyor. Luffy, arkadaşlarıyla beraber One Piece isimli gizemli hazineyi bulmak için maceraya adım atıyor. Dizi boyunca Luffy ve arkadaşlarının maceralarına tanık oluyoruz.

Roronoa Zoro

Roronoa Zoro, One Piece animesinde yer alan bir karakterdir. Hasır Şapka Korsanları'na dahil olan ilk kişi olan Zoro, ekibin en güçlü dövüşçülerinden biridir. Yetenekli kılıç ustası Zoro'nun da büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Goku

Stephanie Nadolny tarafından seslendirilen Goku, Dragon Ball evreninin en sevilen karakteridir. 7 ejder topuna sahip olan kişilerin dileklerinin gerçekleştiğine inanılan animede Goku, Bulma isimli arkadaşıyla birlikte ejder toplarını bulmaya çalışıyor.

Naruto Uzamaki

Naruto isimli popüler animede yer alan Naruto Uzamaki, büyük bir hayran kitlesine sahip. Animede köyün en güçlü ninjası olmaya çalışan Uzamaki'nin maceralarına tanık oluyoruz. Uzamaki, Junko Takeuchi ve Maile Flanagan tarafından seslendirildi.

Levi Ackerman

Levi Ackerman, yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran Attack on Titan'da yer alıyor. Ackerman, Survey Corps Special Operations Squad'da görevli bir askerdir. Anime dizisinde Levi, Matthew Mercer tarafından seslendirildi.

Lelouch Lamperouge

Clamp tarafından yaratılan Lelouch Lamperouge, Code Geass animesinin başrol karakteridir. Çok sayıda kişi tarafından sevilen Lamperouge isimli karakter, Jun Fukuyama ve Johnny Yong Bosch tarafından seslendiriliyor. Lamperouge'in saçları ilk etapta beyaz olarak tasarlanmış ancak daha sonra bundan vazgeçilmiş.

Killua Zoldyck

Hunter x Hunter animesinde yer alan bir karakter olan Killua Zoldyck, Gon Freecss'in en yakın arkadaşıdır. Zoldyck, 1999 yapımı animenin Japonca versiyonunda Kanako Mitsuhashi, 2011 yapımı animenin Japonda versiyonunda ise Cristina Vee tarafından seslendirildi.

Gintoki Sakata

Hideaki Sorachi tarafından yaratılan Gintoki Sakata, çoğu kişi tarafından oldukça beğenilen Gintama animesinde yer alan bir karakterdir. Oldukça yetenekli bir samuray olan Sakata, Tomokazu Sugita tarafından seslendirildi.

Kurisu Makise

Yüksek IMDb puanıyla dikkat çeken Steins;Gate animesinde yer alan Kurisu Makise, Future Gadget Lab üyesidir. Bilim insanı olan Kurisu, Shouichi Makise'nin kızıdır. Kurisu, Asami Imai tarafından seslendirildi.

Mikasa Ackerman

Yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran Attack on Titan'ın en sevilen karakterlerinden biri olan Mikasa Ackerman, Yui Ishikawa tarafından seslendirildi. Eren Yeager'in arkadaşı olan Ackerman, ailesi hayatını kaybettikten sonra 104. Eğitim Ordusu'na katıldı.

Usagi Tsukino

En sevilen 15 anime karakteri listesinin son sırasında ise Usagi Tsukino yer alıyor. Usagi Tsukino, Naoko Takeuchi tarafından yaratılan Sailor Moon isimli anime dizisinde yer alan bir karakterdir. Güçlü bir savaşçı olan Tsukino, anime dizisinde Kotono Mitsuishi tarafından seslendirildi.

Bu yazıda en sevilen anime karakterleri listesi hazırladık. Peki, sizin en sevdiğiniz karakter hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.