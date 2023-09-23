Super Mario Bros. Wonder'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Satışa sunulmaya hazırlanan Super Mario Bros. Wonder'ın oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, oyunun grafikleri, oynanış sistemi ve atmosferi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Peki, yeni Super Mario oyunu neler sunacak?

Super Mario Bros. Wonder'ın Oynanış Videosu Paylaşıldı

Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Super Mario Bros. Wonder oyunu için yeni bir video yayımlandı. Nintendo for America YouTube kanalı üzerinden paylaşılan videoya göre oyunda Mario'nun yanı sıra Prenses Peach, Luigi, Prenses Daisy dahil olmak üzere çeşitli karakterler kontrol edilebilecek.

Yeni Super Mario oyununda 4 kişiye kadar co-op desteği de bulunacak. Oyuncular karakter seçiminin ardından birlikte oynamaya başlayabilecek. Videoya göz attığımızda bölümlerin çok başarılı bir şekilde tasarlandığını görüyoruz.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yerini almaya hazırlanan Super Mario Bros. Wonder'da oda açma imkânı da sunulacak. Oyuncular ister kendi odalarını açabilecek ister diğer oyuncuların açtığı odalara katılabilecek.

Yeni videonun görüntülenme sayısı kısa sürede 777 bine ulaştı. 6 dakika 35 saniye uzunluğundaki videoya 2 binden fazla yorum yapıldı. Söz konusu videoyu yukarıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Super Mario Bros. Wonder Çıkış Tarihi

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Super Mario Bros. Wonder oyunu 20 Ekim 2023 tarihinde Nintendo Switch platformuna çıkacak.

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