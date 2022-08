Arkadaşlarla Oynanabilecek Eğlenceli Oyunlar

Arkadaş grubunuzla ne oynayacağınıza karar veremediyseniz bu listemiz işinizi kolaylaştırabilir. Aşağıdaki listeden bir oyunu arkadaşlarınızla beraber seçerek uzun bir süre boyunca doyasıya oynayabilirsiniz. Hem PC hem de mobil oyunlardan oluşan listemizde her tarz oyuna yer vermeye çalıştık. Size ve arkadaş grubunuza uyan oyunu seçin ve keyifli vakit geçirmeye başlayın.

Arkadaşlarla Oynanabilecek Oyunlar (PC ve Mobil)

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat serisinin son çıkan oyunu olan Mortal Kombat 11, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için son derece ideal bir oyun. Sadece tek bir arkadaşınızla değil, birçok arkadaşınızla beraber turnuva usulü oynayabilmeniz mümkün. Aynı ekran üzerinde oynamak için de oldukça uygun bir oyun.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Arkadaşlarınızla beraber ciddi ve taktiksel bir oyun oynamak istiyorsanız Tom Clancy's Rainbow Six: Siege sizin için uygun bir oyun olabilir. Taktikselliğin ve ekip çalışmasının çok önemli olduğu bu oyun, iletişimi kuvvetli ve sıkı oyunculara sahip arkadaş gruplarının favori oyunu olmaya aday.

FIFA 22

Ülkemizde futbol oldukça sevilen bir spor ve spor oyunları da bir o kadar seviliyor. Konsolların olmazsa olmaz oyunlarından biri olan FIFA, futbol sevmeyenleri bile başına kilitleyebilecek kadar rekabetçi ve zevkli bir oyun. Birkaç arkadaşınız ile birlikte eğlenmek ve keyifli vakit geçirmek için FIFA’nın son birkaç sene içerisinde çıkmış herhangi bir oyununu oynayabilirsiniz.

PUBG Mobile

Mobil cihazlarda oyun denilince akıllara gelen ilk oyunlardan biri olan PUBG Mobile, milyonlarca oyuncuya sahip oldukça sürükleyici bir oyun. Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz bir Battle Royale oyunu arıyorsanız PUBG Mobile’a mutlaka şans vermelisiniz.

It Takes Two

Son yıllarda adından sıkça bahsettiren It Takes Two, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oldukça basit ve sakin bir oyun. Özellikle oyunlarla çok arası olmayan, oyun dünyasına yeni giriş yapmış kişiler için It Takes Two oldukça ideal bir oyun olacaktır. İlk kez oyun oynayacak olan kişiler bile It Takes Two’dan büyük ölçüde keyif alabilirler.

Fortnite

Yenilenen oynanış mantığıyla Fortnite, her geçen gün büyümeye ve değişmeye devam ediyor. İnşa özelliğinin kaldırılmasıyla beraber pek çok yeni oyuncu Fortnite’a bir şans veriyor. Eğer sizin de arkadaş grubunuz varsa hep beraber Fortnite’a başlamayı düşünebilirsiniz.

Splitgate

Portal ile Halo’nun birleşimi olarak nitelendirebileceğimiz Splitgate, basit ve hızlı bir FPS oyunu arayanları mest edecek bir oyun. FPS oyunu sevenler Splitgate’den çok keyif alacaklardır. Özellikle oyunun içinde bulunan portal mantığı hem eski hem yeni FPS oyuncuları için oldukça farklı bir deneyim olacaktır. Arkadaş grubunuzla farklı bir FPS oyunu oynamak istiyorsanız Splitgate’e bir göz atabilirsiniz.

Counter Strike: Global Offensive

Yılların eskitemediği oyun Counter Strike: Global Offensive, arkadaşlarınızla beraber FPS oyunu oynamak istiyorsanız muhtemelen şans vereceğiniz ilk oyunlardan biri olacaktır. Pek çok oyuncunun da Counter Strike’ın temel yapısına hakim olduğunu düşünürsek arkadaş grubunuz Counter Strike: Global Offensive oynama fikrine sıcak bakacaktır.

Civilization VI

Arkadaş grubunuzla muhabbet ederek ve sakince oyun oynamak istiyorsanız ve arkadaş grubunuzun strateji oyunları ile arası iyiyse hep beraber Civilization VI’ya başlayabilirsiniz. Sıra tabanlı bir strateji oyunu olduğu için oldukça sakin ve muhabbet dolu saatler geçirmeniz mümkün.

League of Legends: Wild Rift

Mobil cihazlarda MOBA oynamak istiyorsanız ve arkadaşlarınızın bir çoğu LoL ile ilgiliyse League of Legends: Wild Rift’e bir şans verebilirsiniz. Eskiden olduğu gibi PC başında MOBA oynamak yerine telefonunuzda MOBA oynamak istiyorsanız League of Legends: Wild Rift iyi bir seçim olabilir. Hem yan yanayken hem de evlerinizdeyken rahatça oynayabilirsiniz.

Call of Duty: Warzone

PC’deki en iddialı FPS Battle Royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, alışılmış Call of Duty deneyimi ile Battle Royale heyecanını buluşturuyor. Halihazırda Call of Duty oyunlarıyla haşır neşir olan bir arkadaş grubunuz varsa Call of Duty: Warzone sizi uzun saatler boyunca eğlendirecektir.

Lost Ark

Arkadaşlarınızla uzun soluklu bir MMORPG’ye başlamak istiyorsanız Lost Ark’a muhakkak bir göz atın. MMORPG’ler arkadaşlarınızla beraber oynandığı zaman çok daha keyifli oluyor. Arkadaşlarınızla beraber Lost Ark’a başladığınız zaman yardımlaşarak ve etkinlikleri birlikte yaparak daha hızlı gelişmeniz ve dolayısıyla oyundan daha fazla keyif almanız mümkün. Lost Ark incelememize göz atarak oyunla alakalı çok detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Warframe

2013 yılından beri sürekli güncellenen ve gelişen Warframe, bugün bile hala çok iyi gözüküyor. Uzun yıllar boyunca kendi kemikleşmiş oyuncu kitlesini koruyan ve yeni oyunculara kucak açan Warframe, tek kişilik bir oyun olmasına rağmen arkadaşlarınız ile birlikte çok daha keyifli bir oyun haline geliryor. Uzay ve gelecek temalarından hoşlanıyorsanız, yakın ve menzilli dövüşün harmanlanması ilginizi çekiyorsa Warframe’ mutlaka göz atmalısınız.

Brawl Stars

Mobil cihazınızda arkadaşlarınızla kapışmak istiyorsanız Brawl Stars oldukça iyi bir seçenek. Öğrenmesi kolay, uzmanlaşması zor olan oyunlardan olan Brawl Stars, telefonlarda arkadaşlarınızla beraber oynanabilecek en zevkli oyunlardan bir tanesi. Brawl Stars gibi pek çok oyun bulunsa da Brawl Stars rakipleri arasından sıyrılmayı başarmış. Arkadaş grubunuz bu oyunu hızlıca öğrenebilecek ve kolaylıkla adapte olabilecekler.

Gwent

Tek bir arkadaşınız varsa ve ikiniz de kart oyunlarına, özellikle de Witcher oyunlarına ilginiz varsa Gwent’e mutlaka bir şans vermelisiniz. Karşılıklı olarak oynayabileceğiniz Gwent, hem PC’de hem de mobil cihazlarda oynanabiliyor. Kart koleksiyonunuzu geliştirip arkadaşınızla düello usulü kapışmak istiyorsanız Gwent’te keyifli saatler geçirebilirsiniz.

Borderlands

Esasında tek kişilik bir macera sunan Borderlands, arkadaşlarınız ile birlikte co-op bir şekilde oynandığı zaman çok daha keyifli oluyor. Looter shooter oyunu olan Borderlands, oldukça keyifli ve mizah dolu bir oyun. Arkadaşlarınız ile birlikte senaryoyu ilerletmek ve yepyeni hikayeleri keşfetmek için herhangi bir Borderlands oyununu oynayabilirsiniz. Tek başınıza oynamaktan çok daha keyifli olan Borderlands, co-op oynanabilecek en iyi oyunlardan bir tanesi.

Warhammer Vermintide 2

Warhammer evreni genel olarak sıra tabanlı strateji oyunlarından oluşsa da Warhammer Vermintide 2 elinize kılıcı kalkanı alıp bol bol düşman öldürebileceğiniz bir oyun. Tek başınıza oynamak belli bir noktadan sonra sıksa da arkadaşlarınızla bu oyunu oynamak çok daha keyifli. Üstünüze akın akın gelen düşmanları hep beraber yok etmek son derece eğlenceli. Warhammer evrenini deneyimlemek ve arkadaşlarınıza bu dünyayı sevdirmek için de oldukça iyi bir oyun.

GTA Online

GTA 5 sahipleri eğer oyunun hikaye modunu bitirdiyse ve yapacak bir şey bulamıyorlarsa yapmaları gereken şey çok basit. Arkadaş grubunuzu toplayın ve GTA online’a dalış yapın. Beraber banka soyun, görevler yapın, yarışın ve sınırsız eğlenin. RP yapabileceğiniz sunucular, pek çok aktivitenin bulunduğu eğlenceli oyun modları sizleri bekliyor. GTA 6 çıkana kadar GTA Online sizlere eğlenceli saatler yaşatacaktır.

CarX Drift Racing Online

Araba yarışından ziyade drift yapmak isteyenlerdenseniz tam size göre bir oyun var. CarX Drift Racing Online, sadece drift atmak isteyenlerin ve buna odaklanmak isteyenlerin oyunu. Özellikle arkadaşlarınızla aynı anda senkronize drift atmak ve adeta şov yapmak için benzersiz bir oyun. Pek bilinen bir oyun olmamasına rağmen oldukça başarılı olan CarX Drift Racing Online, drift sevenleri kendisine bağlayacak bir oyun.

Age of Empires IV

Gerçek zamanlı strateji oyunu sevenlerin gözdesi olan Age of Empires serisi, son oyunu Age of Empires IV ile pek çok kişiyi tekrardan kendine bağladı. Arkadaş grubunuz strateji oyunlarından hoşlanıyorsa Age of Empires IV şu anda piyasada bulabileceğiniz en iyi strateji oyunlarından bir tanesi. Özellikle de geçmişte Age of Empires oyunlarıyla büyümüş olan oyuncular Age of Empires IV ile oldukça keyifli saatler geçirebilir.

Bu yazımızda sizlere arkadaşlarla oynanabilecek eğlenceli oyunlardan bahsettik. Umuyoruz ki listedeki birkaç oyun dikkatinizi çekmiştir ve arkadaşlarınızla oyuna girmek için hazırlık yapmaya başlamışsınızdır. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.