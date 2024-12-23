Tapuda Yeni Bir Dönem Başlıyor: Yoğun İş Yükü Yapay Zeka Yardımıyla Azaltılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yoğun iş yükü altındaki tapu müdürlüklerinde işleri hızlandırmak için yapay zeka destekli yazılımsal işlem robotlarını devreye aldı.

Alınan bilgilere göre, bu robotlar insan müdahalesine gerek kalmadan bazı tapu işlemlerini hazırlıyor ve ilgili personele iletiyor. Şu an için 96 tapu müdürlüğünde kullanılan bu sistemle, işlemlerin hem daha hızlı hem de daha verimli bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu teknolojiyi geliştirmeye devam ederken, ilerleyen dönemlerde daha fazla müdürlükte kullanılması planlanıyor.

Yapay Zeka Destekli Robotlarda Çalışma Prensibi

Sistem, Web Tapu platformu üzerinden gelen başvurularla başlıyor. Robotlar, TAKBİS ara yüzünde işlemleri hazırlıyor, gerekli açıklamaları ekliyor ve ardından başvuruları otomatik olarak havale havuzuna gönderiyor.

Sonrasında bu başvurular, ilgili müdürlük personeline dağıtılıyor ve işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması sağlanıyor.

Yeni sistemin, tapu müdürlüklerindeki iş yoğunluğunu önemli ölçüde azaltması ve vatandaşların işlemlerini daha kısa sürede tamamlamalarına yardımcı olması bekleniyor. Aynı zamanda, bu teknolojinin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte insan hatalarının azaltılması ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.