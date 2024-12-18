Yandex, Yapay Zeka Destekli Yeni Arama Motoru Yazeka'yı Tanıttı
Yandex, Türkiye’ye özel geliştirilen yapay zeka destekli arama motoru Yazeka'yı duyurdu.
Yeni bir sistemle adını gündeme getiren Yandex, ülkemizde özel olarak faaliyet gösterecek olan yeni arama motoru Yazeka'yı tanıttı. Bu sistemde karmaşık sorgulara hızlı, detaylı ve net yanıtlar alınabilecek. Ek olarak bu sistem kullanıcıların arama alışkanlıklarında devrim niteliğinde bir adım atmak istiyor.
Yeni hizmet masaüstü ve Android platformlarında görücüye çıktı. Yakın zamanda iOS kullanıcılarının da erişimine açılacak ve geleneksel arama motoru yapısında köklü değişiklikler yapacak.
Doğal Dil İşleme Teknolojisi
Yazeka, geleneksel arama motoru yapısını dönüştürerek, birden fazla kaynaktan derlenmiş özet yanıtlarla zaman kazandırıyor. Ayrıca doğal dil işleme teknolojisini kullanarak, kullanıcıların doğal bir şekilde yazdığı sorguları anlamlandırabiliyor.
Örneğin Amsterdam'da turistik bir geziye çıkmak üzeresiniz. Yazeka'ya “Amsterdam'da bir günlük gezi rotası” yazdığınız zaman hem ilgili kaynaklardan bilgiler görüyorsunuz, hem de detaylı yanıtlar alıyorsunuz.
Kullanıcılar ek bilgi talep etmek veya sorguları derinleştirmek istediğinde, Yazeka ile bir “diyalog” başlatabiliyor. ChatGPT tarzını andıran sistem bazı durumlarda yapay zeka yanıtlarını otomatik olarak gösterirken, isteğe bağlı olarak manuel modda da çalışabiliyor.
Türkiye'ye Özel Olarak Geliştirildi
Yazeka’nın yapısında, Yandex’in sinir ağlarına dayalı yapay zeka altyapısı kullanılıyor. Bu sinir ağları, Türkçe ve İngilizce dil görevlerine uygun şekilde eğitilerek, yerel bilgi ve kaynaklarla daha bağlamı uygun sonuçlar veriyor.
Geliştirme sürecinde Türkiye’deki yapay zeka uzmanlarından alınan veriler kullanıldı. Kullanıcılar, hava durumu tahminlerinden finansal bilgilere, sesli aramalardan yemek tariflerine kadar geniş bir yelpazede bilgiye hızla erişebilsin diye veriler geniş bir yelpazeden çekildi.
Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Yazeka’nın tanıtımında şu sözleri kullandı:
Artık, 'İskenderun'da balık restoranı' yazdığınızda, Yandex sadece mekanları göstermekle kalmıyor; menüleri, yorumları ve fotoğrafları da paylaşıyor. Bu, arama motorundan çözüm üreten kapsamı bir hizmet ekosistemine dönüşümün bir simgesidir. Arama motorlarının şimdi birer bilgi edinme aracından çözüm bulma ekosistemine dönüşüyor. Kullanıcıların mavi linkler arasında kaybolduğu dönem sona erdi. Yazeka, soruları hızla analiz ederek, yalın ve kapsamlı sonuçlar sunuyor.
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