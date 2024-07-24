Tesla 2024'te Ne Kadar Kazandı? Şaşkına Çeviren Sonuç!

Elon Musk'ın Tesla şirketi, 2024 yılının ikinci çeyreğine dair mali sonuçları açıkladı. Paylaşılan rapor, elektrikli araç üreticisinin bu süreçte ne kadar kazandığını gözler önüne seriyor. Rapora göre şirketin net kârında ciddi bir düşüş yaşandı.

Kazanç raporlarının yayınlanması, Tesla gibi halka açık şirketler için rutin bir işlemdir. Bu raporlar, yatırımcıların şirketin ne kadar kâr elde ettiğini öğrenmesine ve operasyonel verimliliğini değerlendirmesine imkân tanır.

Tesla, elektrikli araç pazarında önemli bir role sahip olması nedeniyle yatırımcılar ve endüstri analizleri tarafından yakından izleniyor.

Tesla'nın 2024'te Elde Ettiği Kazanç Belli Oldu

Tesla, yılın ikinci çeyreğinde 25,50 milyar dolar gelir bildirdi. Analist tahminleri 24,77 milyar dolar seviyesindeydi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 24,93 milyar dolar gelir elde edilmişti.

Elektrikli araba üreticisinin net kârı 1,48 milyar dolar seviyesine ulaştı. Şirketin geçtiğimiz yılın aynı döneminde net kârı ise 2,70 milyar dolardı. Şirket her ne kadar gelirlerini artırsa da net kâr tarafında ciddi bir düşüş yaşadı.

Tesla, 2024'ün ikinci çeyreğinde dünya genelinde 410 bin 831 otomobil üretimi yaptı ve 443 bin 956 teslimat gerçekleştirdi.

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