Kayseri'de Tesla Model Y Trafik Kazasının Ardından Alev Aldı! (Video)
Tesla marka elektrikli otomobil Model Y, meydana gelen kaza sonrasında alev almaya başladı. İşte alevlerin yükseldiği otomobilin görüntüleri!
Kayseri'de bir trafik kazası meydana geldi. Gerçekleşen kaza sonrasında Tesla marka elektrikli otomobil alev almaya başladı ve bu nedenden ötürü kullanılmaz hâle geldi. Otomobilde çıkan yangın kameralara yansıdı.
Tesla Otomobil Trafik Kazası Sonrası Alev Almaya Başladı
İHA'da yer alan habere göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Osman Kavuncu Bulvarı’nda sürücü İ. A., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun sonucunda elektrikli araba refüjde yer alan ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulduğu söylenen araba alev almaya başladı. Otomobilde alevlerin yükselmeye başladığı anlara ait görüntülere aşağıdaki tweet üzerinden göz atabilirsiniz.
🔥 Kayseri'de bir #Tesla Model Y kaza sonrası yandı!— Dolubatarya (@DoluBatarya) March 14, 2024
Süratli bir şekilde seyahat halindeyken refüje çıktığı tahmin edilen araç, bataryanın ciddi hasar alması sonucu kısa sürede küle döndü.
Günümüzde elektrikli araçların büyük bölümü NMC/NCA katotlu batarya kullanıyor. Termal… pic.twitter.com/c4TLXkWkdC
Elektrikli otomobilde yangın çıkmasının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda arabadaki yangın kontrol altına alındı. Söz konusu aracın kullanılamaz hâle geldiği öğrenildi.
Aktarılan bilgilere göre Kayseri'de meydana gelen kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
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