Kayseri'de Tesla Model Y Trafik Kazasının Ardından Alev Aldı! (Video)

Otomobil

İnsanlar Otonom Araçlara Güveniyor mu? Araştırmanın Sonuçları Şaşırttı!

Otonom sürüş teknolojisi özellikle son yıllarda popüler hâle geldi. Peki, insanlar otonom araçlara güveniyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırma, çoğu kişi tarafından merak edilen sorunun yanıtına ışık tuttu.