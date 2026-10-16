Tesla Uçan Araba Tanıttı

Tesla, 2017'de ilk kez gösterdiği ve yıllardır ertelediği Tesla Roadster'ın yeni nesil sürümünü 15 Ekim 2026'da tanıttı. Şirket Teksas'ın McGregor bölgesindeki SpaceX test alanında canlı yayınla düzenlenen etkinlikte otomobili havaya kaldıran bir gösteri yaptı. Elon Musk, Roadster'ı "insanların kullandığı son otomobillerin en iyisi" olarak tanımladı.

Tesla Roadster Etkinlikte Ne Yaptı?

Tesla'nın ilk gösterisinde Roadster, kavisli bir rampaya hızla çıktı. Otomobil altındaki fanların oluşturduğu emişle rampaya tamamen ters dönene kadar tutundu. Ardından SpaceX ile geliştirilen soğuk gaz iticileri onu rampadan fırlattı; Roadster havada döndü ve yere sorunsuz indi.

İkinci gösteride otomobil, iticilerin yardımıyla sıraya dizilmiş Cybercab, Cybertruck, Tesla Semi, Model Y ve Model 3'ün üzerinden atladı. Tesla'nın mühendislik başkan yardımcısı Lars Moravy, 10 iticinin 600 litrelik basınçlı hava tankına bağlı olduğunu ve tankın yeniden doldurulabildiğini anlattı.

Tesla Roadster'ın Sürümleri ve Özellikleri Neler?

Roadster üç sürümle satışa çıkacak. Üç sürümün de menzili 300 mil, yani yaklaşık 483 kilometre. Azami hız ise saatte 230 milin, yani yaklaşık 370 kilometrenin üzerinde.

Performance: İki kişilik, aktif aerodinamik ve çok modlu emiş sistemiyle gelen yol sürümü. Rezervasyon bedeli 50.000 dolar.

İki kişilik, aktif aerodinamik ve çok modlu emiş sistemiyle gelen yol sürümü. Rezervasyon bedeli 50.000 dolar. Thrust: Arkasında soğuk gaz iticileri bulunan, iki kişilik pist sürümü. Saatte 0-96 kilometreye 1 saniyenin altında çıkıyor. Rezervasyon bedeli 250.000 dolar.

Arkasında soğuk gaz iticileri bulunan, iki kişilik pist sürümü. Saatte 0-96 kilometreye 1 saniyenin altında çıkıyor. Rezervasyon bedeli 250.000 dolar. Rocket: Otomobilin çevresinde 10 itici bulunan tek kişilik sürüm. Yalnızca davetle satılacak.

50.000 dolarlık rezervasyon bedeli, 15 Ekim 2026 tarihli Merkez Bankası kuruyla yaklaşık 2,47 milyon TL'ye denk geliyor. Thrust sürümünün rezervasyonu ise yaklaşık 12,4 milyon TL. Tesla satış fiyatlarını paylaşmadı; 2017'de gösterilen ilk modelin başlangıç fiyatı 200.000 dolardı. Roadster'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı da belli değil.

Tesla Roadster Ne Zaman Çıkacak?

Musk'a göre Tesla, Roadster'ı 2028'de üretmeye başlayacak. Şirket 2017'deki ilk tanıtımda teslimatların 2020'de başlayacağını söylemişti. Musk, otomobili 2020, 2021, 2023 ve 2024'te erteledi. Şirketin 1 Ekim 2026'ya planladığı tanıtım da kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe kaymıştı. Tesla'nın daha önce Roadster'ın tanıtım takvimiyle ilgili verdiği tarihleri de haberleştirmiştik.

Editörün Yorumu

Roadster'ın uçarak sahneye çıkması gerçekten etkileyici bir gösteriydi ama ben üretim tarihine daha çok takılıyorum. 2017'de 2020 için söz verilen bir otomobilin 2028'e kalması, Tesla'nın bu modeldeki takvimine temkinli yaklaşmak için yeterli bir sebep. Musk'ın da otomobilin şirketin gelirini ciddi şekilde etkilemeyeceğini kabul etmesi, Roadster'ın bir vitrin modeli olduğunu gösteriyor. Elinizde 2,5 milyon TL'lik rezervasyon bedeli olsa bile üretimin başladığını görmeden bu parayı yatırmamanızı öneririm.