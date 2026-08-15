Tesla Roadster: Yıllardır Beklenen Araç Hakkında Yeni İddia!

Tesla, yeni nesil Roadster'ı ilk olarak Kasım 2017'de görücüye çıkarmıştı. Sahip olduğu özelliklerle herkesi heyecanlandıran model aradan geçen 9 yıla rağmen bir türlü üretim bandını göremedi. Bu süreçte Cybertruck yollara çıktı, Model S ve Model X ise üretimden tamamen kalktı. Fakat o çok konuşulan elektrikli otomobil hâlâ ortalıkta yok. Son gelen bilgiler ise Roadster'ın yakın zamanda tanıtılacağı yönünde.

Tesla Roadster Ne Zaman Tanıtılacak?

Roadster'ın çıkış tarihi bugüne kadar defalarca ertelendi. 2017 yılında yapılan tanıtımında 2020 yılında yollarda olacağı söylenen otomobil bir türlü gerçeğe dönüşmedi. Şirketin CEO'su Elon Musk her seferinde yeni bir tarih verdi. Aracın 1 Nisan'da tanıtılabileceğini söyleyen Musk'ın bu açıklamasının kötü bir şaka olduğu sonradan anlaşıldı.

Daha sonrasında tanıtım için mayıs ayı gösterildi. Ardından ise haziran ayıdna bir erteleme haberi daha geldi. Şimdi ise aracın bu ay tanıtılacağı söyleniyor. Yapılan iddialara göre tanıtım Teksas'taki SpaceX test alanında yapılacak. Ancak gösterilecek bu araç yola çıkmaya uygun bir model olmayabilir. Hatta aracın uzaktan kumandayla kontrol edileceği iddia ediliyor.

Tesla Roadster Gerçekten Uçacak mı?

Tesla Roadster, çok güçlü bir spor otomobil olarak tanıtılmıştı. Son iddialar ise aracın SpaceX iticileri sayesinde kısa süreli de olsa uçabileceğini ortaya koyuyor. Aracın tanıtımında uzaktan kontrol edileceğine yönelik iddialar da bu noktada doğuyor. Şirketin SpaceX iticileri nedeniyle oluşabilecek duyma hasarının önüne geçmek istediği ifade ediliyor.

Elon Musk yıllardır büyük sözler verip bunları maalesef yerine getirmedi. Bu yüzden uçma konusuna da şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Son haberlerde yeni Roadster özel bir SpaceX paketine sahip olacak. Soğuk gaz itici sistemine sahip olan paket, bu sayede aracı kısa süreli şekilde havaya kaldırabilir. Roket motorunun en yalın hâli olarak ifade edebileceğimiz bu sistemin ne kadar başarılı olacağı da bir diğer soru işareti.

Tesla Roadster'ın Fiyatı Ne Kadar?

Tesla, Roadster'ı ilk kez 2017'de tanıttığında üretim için 2020 yılı işaret edilmişti. Başlangıç fiyatı ise 200.000 dolar olarak belirtilmişti. Ancak Tesla artık bu fiyatı web sitesinden kaldırmış durumda. Bu durum aslında hiç şaşırtıcı değil. Kasım 2019'da Cybertruck tanıtıldığında şirket aracın başlangıç fiyatını 39.900 dolar olarak belirlemişti. Ancak Foundation Series etiketine sahip olan araç 100.000 dolarlık bir fiyattan satışa sunuldu.

Şu an bir Roadster rezerve etmek oldukça zor ve pahalı. Standart model için toplam 50.000 dolar ödemeniz gerekiyor. Bunun için önce kredi kartınızdan 5.000 dolar çekiliyor. Kalan 45.000 doları ise 10 gün içinde havale etmeniz şart. Özel Founder's Series modeli için ise bu rakam tam 250.000 dolar. Yaklaşık on yıl önce sözü verilen bir araç için bunun oldukça iddialı bir değer olduğunu söyleyebiliriz.

Tesla Roadster Siparişleri Ne Durumda?

1017 tanıtılmasından bu ya birçok müşteri büyük bir hevesle depozitolarını yatırdı. Ancak 7 yılı aşan bu bekleyiş artık herkesi yormuş durumda. Ünlü YouTuber Marques Brownlee ve OpenAI CEO'su Sam Altman dahil birçok kişi siparişerini iptal etme kararı aldı. Elektrikli otomobilin tanıtımının sürekli ertelenmesinin ardından birçok kullanıcı parasını geri istiyor.

Tesla Roadster Özellikleri Neler?

Roadster'ın teknik özellikleri yıllar içinde sürekli değişti. Vadedilen teknolojiler de yerini yenilerine bıraktı. Resmi sitede yer alan rakamlara göre araç 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,1 saniyede çıkacak. Daha önce iddia edilen rakam 1,9 saniyeydi. Roadster'ın maksimum hızının ise saatte 400 km/s'nin üzerinde olacağı ifade ediliyor.

Elektrikli üstü açık otomobilin batarya kapasitesinin de oldukça yüksek olacağı söyleniyor. Elektrik model bu sayede 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunabilecek. Yapılan iddialar böyle bir menzil için batarya kapasitesinin 200 kWh olması gerektiği yönünde. Ancak fazla kapasite demek fazldan ağırlık demek. Bu da Tesla Roadster'ın performansını olumsuz etkileyecektir.

Ancak bu etkileyici sayılar şimdilik sadece birer vaat. Aracı bugüne kadar sadece 2017 yılındaki kısa tanıtımının yanı sıra fotoğraflarda ve dijital çizimlerde görebildik. Önümüzdeki günlerde aracın gerçekten ortaya çıkıp çıkmayacağını görmek için ise maalesef beklemekten başka yapacak bir şey yok.

Editörün Yorumu

Tesla Roadster'ın tanıtımı resmen arapsaçına dönmüş durumda. İlk gösterimin ardından neredeyse 10 yıl geçti ancak elektrikli otomobil hâlâ ortaya çıkmış değil. Aracın tanıtımının sürekli olarak ertelenmesi ile hem müşteriler hem de otomobilseverler heyecanını büyük oranda yitirmiş durumda. Ancak yeni model bahsedildiği gibi 1.000 km menzil ve 400 kilometreyi aşan maksimum hız herkese bugünleri unutturacaktır.