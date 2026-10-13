Tesla Avrupa'da FSD Adından Vazgeçti: Yeni Adı Tesla Assisted Driving

Tesla yıllardır eleştirilen Full Self-Driving adını Avrupa'da bıraktı. Şirket son bir hafta içinde İspanya, Almanya, İsveç ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'daki sitelerinde sisteme "Tesla Assisted Driving" adını verdi. Çevrim içi kullanım kılavuzlarını da yeni ada göre güncelledi.

Tesla FSD'nin Adı Neden Değişti?

FSD, adının aksine otomobili her koşulda kendi başına süren bir sistem değil; sürücünün yolu sürekli izlemesini gerektiren gelişmiş bir sürücü destek sistemi. Reuters'ın aktardığına göre birçok Avrupa ülkesinin düzenleyicileri, bu adın sürücülere yanlış bir güven verdiğini düşünüyordu. Tesla sistemi "Full Self-Driving (Supervised)" olarak etiketlese ve otomobilin tam otonom olmadığını sık sık hatırlatsa da isim tartışması sürüyordu.

Yeni ad, Tesla'nın Avrupa Birliği genelinde onay alma çabasının bir parçası. Elon Musk, sistemin AB'de kullanıma açılmasını şirketin geleceği için kritik görüyor.

Tesla FSD Hangi Avrupa Ülkelerinde Kullanılıyor?

Hollanda, taşıt onay kurumu RDW'nin aylar süren testlerin ardından yaklaşık altı ay önce verdiği izinle sistemi kullanıma açan ilk ülke oldu. Ardından Hırvatistan, Slovenya, Çekya, Estonya, Litvanya, Danimarka ve Belçika da onay verdi; Slovakya'nın da kısa süre içinde onaylaması bekleniyor. AB genelinde kullanım için bu ay yapılması planlanan oylama ise Aralık 2026'ya kaldı.

Sistemin birliğin tamamında kullanılabilmesi için 27 üye ülkeden en az 15'inin nitelikli çoğunlukla onay vermesi gerekiyor. Türkiye'de ise Tesla, Mayıs 2026'dan bu yana FSD'yi aylık 4.990 TL'lik abonelikle sunuyor.

Editörün Yorumu

Tesla'nın yıllardır savunduğu bir ismi düzenleyicilerin baskısıyla değiştirmesi, Avrupa onayına ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bence bu doğru bir adım, çünkü "tam otonom sürüş" adı sistemin gerçekte ne yaptığını olduğundan büyük gösteriyordu. Öte yandan ad değişikliği sistemin kendisini değiştirmiyor; Belçika'daki bir testte FSD'nin hız sınırını aştığı ve bisikletlileri kurallara aykırı biçimde geçmeye çalıştığı da raporlanmıştı. Hangi adla anılırsa anılsın, sistemi kullanırken ellerinizi direksiyondan ve gözlerinizi yoldan ayırmamanız gerekiyor.