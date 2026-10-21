Tesla ile SpaceX'in Birleşmesi Masada, 3,5 Trilyon Dolarlık Dev Bir Şirket Doğabilir

Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in olası bir birleşmeyi değerlendirmek için harekete geçti. Birleşme gerçekleşirse yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık bir şirket doğacak ve Musk bu şirketin yaklaşık üçte birine sahip olacak. Musk yine de birleşmeyi kesinleşmiş saymanın abartı olacağını söyledi. Anlaşmanın şartları ve takvimi belli değil.

Elon Musk Birleşme Hakkında Ne Söyledi?

Musk konuyu SpaceX'in 2026 üçüncü çeyrek sonuçlarını sunduğu yatırımcı yayınında, bir analistin sorusunu yanıtlarken açtı. Komitelerin hissedarların talebiyle kurulduğunu ve iki şirkette de çıkar çatışması bulunan taraf olduğu için görüşmelere katılamadığını söyledi. Süreci iki grup insanın konuştuğu ama kendisinin içinde olamadığı tuhaf bir kabuki dansına benzetti. Musk bu benzetmeyle, herkesin rolünü oynadığı geleneksel Japon tiyatrosuna gönderme yapıyor.

Musk iki şirketi birleştirmenin pek çok faydası olacağına inandığını ve birleşmeyi iyi bir fikir olarak gördüğünü de söyledi. İş birliği alanı olarak süper zekâ yazılımını, çip tasarımını, iki şirketin ortak çip üretim projesi Terafab'ı, robotiği, Starmind adlı yörünge veri merkezi ağı için uzaya yük taşımayı ve bağlantı hizmetlerini saydı. Soruyu yanıtlamanın kendisi için mayın tarlasında step dansı yapmaya benzediğini de ekledi.

Komitelerin Kurulduğu Resmi Olarak Doğrulandı mı?

21 Ekim 2026 itibarıyla komitelerin varlığı yalnızca Musk'ın sözlü beyanına dayanıyor. Tesla ve SpaceX'in SEC'e yaptığı başvuruların hiçbiri birleşme komitesinden söz etmiyor. SpaceX'in aynı gün SEC'e sunduğu çeyrek sonuçları bülteninde Tesla adı hiç geçmiyor. Musk komite üyelerinin adlarını vermedi, yalnızca bağımsız yöneticilerden oluştuklarını söyledi.

Tesla'nın 3 Aralık 2026'daki yıllık hissedar toplantısı için yayımladığı vekâlet beyanında da birleşme önerisi bulunmuyor. Musk'ın sözlerine bakılırsa komiteler şartlar konusunda bir anlaşmaya varmış değil. Hisse değiş oranı, satın alma fiyatı ya da bir takvim de ortada yok.

Birleşme İçin Kimin Onayı Gerekiyor?

Tesla tarafında birleşmenin onaylanması için yalnızca oy kullananların değil, dolaşımdaki tüm hisselerin çoğunluğunun desteği gerekiyor. Musk bu şartı oldukça yüksek bir eşik olarak tanımladı ve son kararın hissedarlara ait olduğunu vurguladı. Fortune'a göre Musk Tesla'da yaklaşık yüzde 20, SpaceX'te yüzde 45 paya sahip ve SpaceX'teki oy gücünün yaklaşık yüzde 82'sini elinde tutuyor. İki şirket zaten birbirine bağlı: Tesla'nın vekâlet beyanına göre Tesla, SpaceX'e 2 milyar dolar yatırmış durumda.

İki şirketin 20 Ekim 2026 kapanış fiyatlarıyla toplam piyasa değeri yaklaşık 3,5 trilyon dolar. Bu, 20 Ekim 2026 kuruyla yaklaşık 173,5 trilyon TL ediyor. Fortune bu değerin yaklaşık 2 trilyon dolarını SpaceX'e, 1,5 trilyon dolara yakın kısmını Tesla'ya bağlıyor.

Hisseler Habere Nasıl Tepki Verdi?

SpaceX hissesi Musk'ın sözlerinin ardından seans sonrası işlemlerde yüzde 5 ile 8 arasında, Tesla hissesi ise yüzde 1'in biraz üzerinde yükseldi. Ertesi sabah açılış öncesi işlemlerde SpaceX yüzde 8'in, Tesla yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. İki hisse de ABD'deki Nasdaq borsasında işlem görüyor ve Türkiye'den yurt dışı hisse işlemi sunan aracı kurumlar üzerinden alınabiliyor.

SpaceX üçüncü çeyrekte gelirini geçen yılın aynı dönemindeki 5,576 milyar dolardan 14,575 milyar dolara çıkardı. Fortune'a göre SpaceX'in Super Intelligence adını verdiği yapay zekâ geliri bir önceki çeyreğe göre yaklaşık üç katına çıkarak 7,56 milyar dolara ulaştı ve 5,25 milyar dolarlık Starlink gelirini geride bıraktı. Şirket halka arzdan bu yana ilk kez faaliyet kârı da açıkladı. Haziran 2026'da halka arz edilen ve Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapan SpaceX, Şubat 2026'da Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI'yi de bünyesine katmıştı. Musk 19 Ekim 2026'da da çocuklara SpaceX hissesi dağıtma vaadinde bulunmuştu.

Reuters'ın haberine göre Tesla'nın da üçüncü çeyrek sonuçlarını 21 Ekim 2026 akşamı ABD borsaları kapandıktan sonra açıklaması bekleniyor. Musk, Temmuz 2026'da Tesla'nın ikinci çeyrek sonuçlarını anlattığı toplantıda da birleşme ihtimalini canlı tutmuştu. Mart 2025'te de xAI ile X'i tek çatı altında birleştirme kararı almıştı. Birleşmenin Türkiye'deki Tesla satışlarına, servisine ya da fiyatlarına bir etkisi olup olmayacağı belli değil.

Editörün Yorumu

Bana göre bu sürecin en çok tartışılacak noktası komitelerin bağımsızlığı olacak. Ira Ehrenpreis Şubat 2026'dan beri SpaceX yönetim kurulunda otururken Tesla'nın ücret ve yönetişim komitelerine de başkanlık ediyor. Tesla yönetim kurulu üyesi James Murdoch da daha önce SpaceX'e yatırım yapmıştı. Musk görüşmelerden uzak duruyor ama iki tarafta birden koltuğu olan bir yönetici, Tesla'nın küçük hissedarlarını ikna etmeyi zorlaştırabilir. Üstelik birleşmeden sonra yeni şirketin yaklaşık üçte birinin Musk'ta olacağı düşünülürse bu hissedarların itirazı daha da yüksek sesle dile gelebilir. Musk komite üyelerinin adlarını vermediği için Ehrenpreis'in masada olup olmadığını bilmiyoruz.