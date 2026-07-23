Yapay Zeka, Musk'a Pahalıya Mal Oldu: Tesla Beklentileri Karşılayamadı

Tesla, zorlu bir döneme girdi. Elon Musk'ın daha farklı alanlara yönelmeye başladığı süreçte yatırımcıların beklentileri karşılanmamış durumda. Şirket, analistlerin 2026'nın ikinci çeyreğindeki kâr tahminlerini yakalayamadı. Hisse başı kâr beklentisi 51 cent (24 TL) olsa da gerçekte kayda geçen sadece 33 cent (15 TL) oldu.

Aslına bakılacak olursa bu durum oldukça ilginç. Öyle ki Tesla, bu çeyrekte 480 bin 126 araba teslim ederek aslında beklentilerin çok üzerine çıktı. Şirket, 28,24 milyar dolar gelir elde etti. Özellikle Avrupa'da oldukça iyi bir satış başarısı yakaladı. Gelgelelim, sert rekabet koşullarından ötürü araç başına ortalama gelir 45.345 dolardan (2 milyon 141 bin 859 TL) 42.730 dolara (2 milyon 18 bin 343 TL) düştü. Bu da şirketin kâr oranı üzerinde oldukça önemli bir dezavantaja sebep oldu.

Tesla, İkinci Çeyrekte Neden Beklentileri Karşılamadı?

Tesla'nın çok yüksek miktarda araç teslim etmesine rağmen kâr beklentilerinin gerisinde kalmasının birçok sebebi var. Her şeyden önce şirketin ana vizyonunun değişmesi geliyor. Elektrikli araç pazarında öne çıkan bir isim olsa da şu an "geleceğin teknolojisi" olarak görülen robotaksi ve insansı robot gibi projelere büyük yatırımlar yapmanın peşinde.

Şirketin sermaye harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre çok daha yükselmiş durumda. Harcamalar arttıkça şirketin net kârı da hızla eridi. Öte yandan Çin pazarındaki gelişmeleri de unutmamak gerek. Çin merkezli otomotiv devlerinden dolayı müşteri kaybetmemek için çeşitli indirimlerle fiyatları düşürmek zorunda kaldı.

Tesla'nın Önümüzdeki Yol Haritası Nasıl Olacak?

Tesla artık sadece otomobil pazarında öne çıkan bir isim olmak istemiyor. Elbette ki bu pazarı tamamen terk etmeyecek ama nihai amacı mümkün olan en fazla aracı satmak değil, geleceğin öncü teknoloji şirketlerinden biri olmak. Bu doğrultuda şirketin vizyonunun artık en önemli parçalarından ikisi yapay zeka ve insansı robotlar.

Elon Musk, yatırımcılardan artık Tesla'yı sıradan bir araç şirketi olarak değerlendirmeyi bırakmalarını istiyor. Bunun yerine şirketin yeni stratejisine odaklanılması gerektiğini düşünüyor. Uzun vadeli hedefleri arasında şirketi sürücüsüz taksiler, insansı robotlar ve çok daha fazlası ile anılan bir şeye dönüştürmek var.

Editörün Yorumu

Yatırımcılar açısından değerlendirmek gerekirse Tesla'nın şimdilik uyguladığı yöntemler büyük bir risk. Kâr oranı bu kadar düşmüşken gelecekte şirketi nasıl etkileyeceği bilinmeyen bir projeye odaklanmak gereksiz bir hamle gibi görünüyor. Elon Musk'ın geçmişte tam otonom sürüş için verdiği sözler de göz önünde bulundurulduluğunda endişelenmekte pek de haksız olmadıkları söylenebilir.

Bu duruma eğer Elon Musk'ın gözünden bakacak olursak onun da haklılık payı olduğunu söyleyebilirim. Artık pazarda hiç olmadığı kadar çok elektrikli araç var. Rekabet etmek artık geçmişte olduğu gibi kolay değil. Kâr oranını artırmak için daha farklı şeylere ihtiyacı var. Yatırımcıların düşündüğü doğru. Bu büyük bir risk ama şirketin gelecekte de sahip olduğu konumu koruması için bu tür hamlelerde bulunmak şart.