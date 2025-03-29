Elon Musk xAI ve X'i Birleştirme Kararı Aldı! Bundan Sonra Ne Olacak?
Elon Musk, yapay zeka girişimi xAI'ın sosyal medya platformu X'i (eski adıyla Twitter) tamamen satın aldığını duyurdu. Artık X ve xAI aynı çatı altında olacak.
Elon Musk, X platformunda (eski Twitter) yaptığı açıklamada xAI girişiminin X'i tamamen satın aldığını duyurdu. Paylaşımda, "xAI, X'i tamamen hisse takası yöntemiyle satın aldı" ifadelerini kullandı.
xAI'ın 80 milyar dolarlık piyasa değeri var. X'te ise bu miktar 33 milyar dolar olarak öne çıkıyor. Aslında 45 milyar dolarlık değerlemesinden, 12 milyar dolarlık borcu çıkarılmış hali. Musk, bu iki şirketin artık birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirterek; veri, modelleme, işlem gücü, dağıtım ve yetenekleri birleştirdiklerini söyledi.
Grok Çok Daha Kapsamlı Olacak
Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yapay zeka ve sosyal medya platformu aynı çatı altında toplanacak. xAI daha evvelden Grok adlı bir yapay zeka botunu geliştirmiş ve tüm kullanıcıların hizmetine açmıştı. Grok yalnızca X üstünde kullanılıyordu, şimdi ise X'in dev veri havuzunun bir parçası olacak ve rakipleri karşısında avantaj elde edecek.
Elon Musk, 2022'de 44 milyar dolar karşılığında X'i satın aldığında şirket özel konumuna geldi. Platformun değeri; yapılan değişiklikler, alınan kararlar ve algoritmalardan ötürü büyük dalgalanmalar yaşamıştı. Hatta bir dönem X değeri 10 milyar doların altına bile düştü.
Neyse ki son dönemde X, 600 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı başararak ipleri yeniden eline aldı ve değerini yeniden yükseltti.
Xiaomi'nin 18 Bin TL'lik Amiral Gemisi Redmi K80 Pro Oyun Konsolu Oldu
Xiaomi'nin Redmi K80 Pro'su ilginç bir gelişme ile gündeme geldi. Sevilen amiral gemisi akıllı telefon modelini alan bir geliştirici onu el konsoluna çevirdi.