The Game Awards'ta Ödüller Sahiplerini Buldu: Yılın Oyunu Belli Oldu!

Her yıl, o yılın birçok farklı kategorideki en iyi oyunlarının belirlendiği The Game Awards etkinliği Geoff Keighley sunuculuğunda gerçekleşmekte ve 2023 yılının etkinliği de tamamlandı.

Yılın en iyi oyunları ödüllerine kavuşurken, tartışmaların ana odağındaki ödül olan yılın oyunu ödülü de sahibini buldu.

Larian Studios'un ilk olarak erken erişimle piyasaya sürdüğü, bu yıl ise erken erişimden çıkararak tam sürümünü yayınladığı Baldur's Gate 3, etkinliğe damga vurdu ve yılın oyunu ödülünü kazanmayı başardı.

Yılın Oyunu

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3 [KAZANAN]

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

En İyi Oyun Yönetimi

Alan Wake 2 [KAZANAN]

Baldur's Gate 3

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

En İyi Hikaye Anlatımı

Alan Wake 2 [KAZANAN]

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel's Spider-Man 2

En İyi Sanat Yönetimi

Alan Wake 2 [KAZANAN]

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

En İyi Skor ve Müzik

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Final Fantasy XVI [KAZANAN]

Hi-Fi Rush

Teh Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi Ses Tasarımı

Hi-Fi Rush [KAZANAN]

Alan Wake 2

Dead Space

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

En İyi Performans

Neil Newbon [KAZANAN]

Idris Elba

Melanie Liburd

Yui Lowenthal

Cameron Monaghan

Ben Starr

En İyi Etki Yaratan Oyun

Tchia [KAZANAN]

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Terra Nil

Venba

En İyi Bağımsız Oyun

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars [KAZANAN]

Viewfinder

En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun

Cocoon [KAZANAN]

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

En İyi Devam Eden Oyun

Apex Legends

Cyberpunk 2077 [KAZANAN]

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

En İyi Topluluk Desteği

Baldur's Gate 3 [KAZANAN]

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man's Sky

En İyi Mobil Oyun

Honkai: Star Rail [KAZANAN]

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Monster Hunter Now

Terra Nil

En İyi VR/AR

Resident Evil Village [KAZANAN]

Gran Turismo 7

Humanity

Horizon Call of the Mountain

Synapse

En İyi Aksiyon Oyunu

Armored Core VI: Fires of Rubicon [KAZANAN]

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

Alan Wake 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom [KAZANAN]

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

En İyi Rol Yapma Oyunu

Baldur's Gate 3 [KAZANAN]

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

En İyi Dövüş Oyunu

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6 [KAZANAN]

En İyi Aile Oyunu

Super Mario Bros. Wonder [KAZANAN]

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Cities: Skylines II

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4 [KAZANAN]

En İyi Spor/Yarış Oyunu

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport [KAZANAN]

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

En İyi Çevrimiçi Oyun

Baldur's Gate 3 [KAZANAN]

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Erişilebilirlikte İnovasyon

Forza Motorsport [KAZANAN]

Diablo IV

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

En İyi Uyarlama

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us [KAZANAN]

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

En Çok Beklenen Oyun

Final Fantasy VII Rebirth [KAZANAN]

Hades II

Like a Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Oyuncuların Sesi

Baldur's Gate 3 [KAZANAN]

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel's Spider-Man 2

Peki sizin adaylar arasında favori oyunlarınız hangileriydi? Etkinlik ve ödül kazanan oyunlar hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.