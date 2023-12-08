The Game Awards'ta Ödüller Sahiplerini Buldu: Yılın Oyunu Belli Oldu!
Her yılın oyun sektöründeki en çok beklenen etkinliği The Game Awards gerçekleşti. İşte ödüle layık görülen oyunlar ve yılın oyunu!
Her yıl, o yılın birçok farklı kategorideki en iyi oyunlarının belirlendiği The Game Awards etkinliği Geoff Keighley sunuculuğunda gerçekleşmekte ve 2023 yılının etkinliği de tamamlandı.
Yılın en iyi oyunları ödüllerine kavuşurken, tartışmaların ana odağındaki ödül olan yılın oyunu ödülü de sahibini buldu.
Larian Studios'un ilk olarak erken erişimle piyasaya sürdüğü, bu yıl ise erken erişimden çıkararak tam sürümünü yayınladığı Baldur's Gate 3, etkinliğe damga vurdu ve yılın oyunu ödülünü kazanmayı başardı.
Yılın Oyunu
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3 [KAZANAN]
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Marvel's Spider-Man 2
- Resident Evil 4
- Super Mario Bros. Wonder
En İyi Oyun Yönetimi
- Alan Wake 2 [KAZANAN]
- Baldur's Gate 3
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Marvel's Spider-Man 2
- Super Mario Bros. Wonder
En İyi Hikaye Anlatımı
- Alan Wake 2 [KAZANAN]
- Baldur's Gate 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Final Fantasy XVI
- Marvel's Spider-Man 2
En İyi Sanat Yönetimi
- Alan Wake 2 [KAZANAN]
- Hi-Fi Rush
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Lies of P
- Super Mario Bros. Wonder
En İyi Skor ve Müzik
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- Final Fantasy XVI [KAZANAN]
- Hi-Fi Rush
- Teh Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi Ses Tasarımı
- Hi-Fi Rush [KAZANAN]
- Alan Wake 2
- Dead Space
- Marvel's Spider-Man 2
- Resident Evil 4
En İyi Performans
- Neil Newbon [KAZANAN]
- Idris Elba
- Melanie Liburd
- Yui Lowenthal
- Cameron Monaghan
- Ben Starr
En İyi Etki Yaratan Oyun
- Tchia [KAZANAN]
- A Space for the Unbound
- Chants of Sennaar
- Goodbye Volcano High
- Terra Nil
- Venba
En İyi Bağımsız Oyun
- Cocoon
- Dave the Diver
- Dredge
- Sea of Stars [KAZANAN]
- Viewfinder
En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun
- Cocoon [KAZANAN]
- Dredge
- Pizza Tower
- Venba
- Viewfinder
En İyi Devam Eden Oyun
- Apex Legends
- Cyberpunk 2077 [KAZANAN]
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Genshin Impact
En İyi Topluluk Desteği
- Baldur's Gate 3 [KAZANAN]
- Cyberpunk 2077
- Destiny 2
- Final Fantasy XIV
- No Man's Sky
En İyi Mobil Oyun
- Honkai: Star Rail [KAZANAN]
- Final Fantasy VII: Ever Crisis
- Hello Kitty Island Adventure
- Monster Hunter Now
- Terra Nil
En İyi VR/AR
- Resident Evil Village [KAZANAN]
- Gran Turismo 7
- Humanity
- Horizon Call of the Mountain
- Synapse
En İyi Aksiyon Oyunu
- Armored Core VI: Fires of Rubicon [KAZANAN]
- Dead Island 2
- Ghostrunner 2
- Hi-Fi Rush
- Remnant 2
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
- Alan Wake 2
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom [KAZANAN]
- Marvel's Spider-Man 2
- Resident Evil 4
- Star Wars Jedi: Survivor
En İyi Rol Yapma Oyunu
- Baldur's Gate 3 [KAZANAN]
- Final Fantasy XVI
- Lies of P
- Sea of Stars
- Starfield
En İyi Dövüş Oyunu
- God of Rock
- Mortal Kombat 1
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Pocket Bravery
- Street Fighter 6 [KAZANAN]
En İyi Aile Oyunu
- Super Mario Bros. Wonder [KAZANAN]
- Disney Illusion Island
- Party Animals
- Pikmin 4
- Sonic Superstars
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu
- Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
- Cities: Skylines II
- Company of Heroes 3
- Fire Emblem Engage
- Pikmin 4 [KAZANAN]
En İyi Spor/Yarış Oyunu
- EA Sports FC 24
- F1 23
- Forza Motorsport [KAZANAN]
- Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
- The Crew Motorfest
En İyi Çevrimiçi Oyun
- Baldur's Gate 3 [KAZANAN]
- Diablo IV
- Party Animals
- Street Fighter 6
- Super Mario Bros. Wonder
Erişilebilirlikte İnovasyon
- Forza Motorsport [KAZANAN]
- Diablo IV
- Hi-Fi Rush
- Marvel's Spider-Man 2
- Mortal Kombat 1
- Street Fighter 6
En İyi Uyarlama
- Castlevania: Nocturne
- Gran Turismo
- The Last of Us [KAZANAN]
- The Super Mario Bros. Movie
- Twisted Metal
En Çok Beklenen Oyun
- Final Fantasy VII Rebirth [KAZANAN]
- Hades II
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Star Wars Outlaws
- Tekken 8
Oyuncuların Sesi
- Baldur's Gate 3 [KAZANAN]
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Genshin Impact
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Marvel's Spider-Man 2
En İyi Oyun İndirme Platformları Hangileri?
Oyun indirme platformları, bilgisayarına ya da mobil cihazına oyun indirmek isteyen oyuncular tarafından oldukça merak ediliyor. Günümüzde birçok oyun indirme sitesi bulunuyor.
Peki sizin adaylar arasında favori oyunlarınız hangileriydi? Etkinlik ve ödül kazanan oyunlar hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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