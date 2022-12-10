Tüm dünya geçmişten bugüne bir şeylerle ilgilenmekte. Bu ilgi alanlarından biri de oyun indirme platformlarıdır. Oyun indirme platformları kendi aralarında yarışsada bazıları halen liderliği korumaktadır. Örneğin: Epic Games sürekli olarak bedava oyunlar dağıtmaktadır. Biz de sizler için bu platformlar arasından en iyi oyun indirme platformlarını tanıtıyoruz.

En İyi Oyun İndirme Platformları

Steam

Epic Games Store

Origin

Ubisoft

Tamindir

Google Play

App Store

Steam

Oyun indirme konusunda en başarılı olan platformlardan biri de Steam'dir. Valve tarafından kurulan Steam, şu an için dünya üzerinde en çok oyun indirilen platform olarak geçmektedir.

Epic Games Store

Steam'in en büyük rakiplerinden biri de son zamanlarda Epic Games oldu. Kendileri bedava oyun dağıtarak pazarda büyük bir yer kaplamayı başarmış durumdadır.

Origin

EA Games tarafından oluşturulan Origin, birçok popüler oyunu kendinde barındırmaktadır. Battlefield, Need for Speed gibi oyunları oynamak istiyorsanız başvuracağınız adreslerden biri de Origin'dir.

Ubisoft

Assassin's Creed gibi oyunları oynamak istiyorsanız uğrak noktanız Ubisoft olmalı.

Tamindir

Binlerce mobil, bilgisayar oyunu ve daha fazlası bulunan Tamindir, 2004'ten bu yana paylaşımlar yapmakta ve 1 milyardan fazla indirmeye sahiptir.

Google Play

Mobil oyun denilince akla gelen ilk platformlardan biri de Google Play'dir. Milyarlarca kişinin Android kullandığını varsayarsak binlerce oyunu bulabileceğinizi söyleyebiliriz.

iOS kullanıcılarının en çok kullandığı platformlardan biri de App Store'dur. Öyle ki gerek işletim sisteminin kısıtlaması olsun gerek kaliteli içeriklerin bulunması olsun birçok kişi tercih etmektedir.

Bu içeriğimizde en iyi oyun indirme platformlarını sizler için derledik. Peki, sizler bu listede hangi oyunların yer almasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi hikayeli oyunları merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.