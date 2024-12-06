The Thing: Remastered Yanlış Fiyatlandırma Nedeniyle Çok Ucuza Satılıyor!

Bir dönemin en başarılı oyunlarından biri olan The Thing'in remastered sürümü için yanlış fiyatlandırma yapıldı. Bu nedenle oyun şu an normal fiyatından çok ucuza satılıyor.

The Thing Remastered Bir Hatadan Dolayı Çok Uygun Fiyata Satılıyor

Nightdive Studios tarafından geliştirilen The Thing: Remastered Xbox mağazasında hatalı fiyatlandırıldı. Hayatta kalma ve korku türlerindeki oyun şu anda Xbox mağazasında 85 TL'ye satılıyor.

Yapmanız gereken tek şey Xbox mağazası üzerinden oyunun Deluxe sürümü sayfasını ziyaret etmek ve "Satın al" butonuna basıp işlemi onaylamak.

Söz konusu oyunun PlayStation mağazasında 1.049 TL, Steam'de ise 9,99 dolar (347 TL) fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim. Dolayısıyla oyunun Xbox'ta bu kadar düşük fiyat etiketine sahip olması akıllara hatalı fiyatlandırmayı getiriyor.

2002 yılında piyasaya sürülen The Thing'in remastered sürümü bugün (6 Aralık 2024) satışa sunuldu. Remastered sürümde anti-aliasing, 4K çözünürlük ve 144 FPS'ye varan kare hızı desteği mevcut.

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