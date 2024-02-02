Threads Aktif Kullanıcı Sayısı Açıklandı: Beklentileri Karşıladı mı?

X (eski adıyla Twitter) rakibi sosyal medya hizmeti Threads aktif kullanıcı sayısı ile dikkat çekiyor. Peki, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, söz konusu platformun şu anki hâlinden memnun mu?

Threads Aktif Kullanıcı Sayısı Belli Oldu

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'in aylık 130 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu duyurdu. Metin tabanlı sosyal ağ uygulaması geçtiğimiz yılın temmuz ayında kullanıma sunuldu.

Threads'in istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü söyleyen Zuckerberg, "Threads'i bugün aktif olarak kullanan kişi sayısının, ilk lansmanında olduğundan çok daha fazla olduğunu belirtmek isterim. Yani bence bu uygulama büyük bir başarı elde etme yolunda ilerliyor" dedi.

Geçtiğimiz çeyrekte Zuckerberg de Threads'ten övgüyle bahsetmiş ve uygulamanın birkaç yıl içinde 1 milyar kullanıcıya ulaşma şansının yüksek olduğuna inandığını belirtmişti. O dönemde Threads'in aylık aktif kullanıcı sayısı 100 milyonun üzerindeydi.

Appfigures tarafından paylaşılan rapora göre Threads, 2023 yılının aralık ayında App Store ve Google Play'de en çok indirilen 6. uygulama oldu. X ise 36. sırada yer aldı.

En iyi X benzeri uygulamalar arasında yer alan Threads'i kullanıyor musunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.