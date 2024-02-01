Mark Zuckerberg ABD Senatosunda Özür Diledi: Peki Neden? (Video)

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosunda zor anlar yaşadı. Zuckerberg, duruşma sırasında bir senatör tarafından yapılan baskı sonucunda ayağa kalktı ve ailelerden özür diledi.

Mark Zuckerberg Neden Özür Diledi?

ABD Senatosunda sosyal medyadaki çocukların güvenliği ile ilgili bir oturum düzenlendi. Oturum sırasında Snap, Discord, X ve TikTok CEO'larının yanı sıra Zuckerberg de ifade verdi.

Senatör Josh Hawley, Zuckerberg'e duruşmalara katılan ve çocukları sosyal medyanın etkilerinden zarar gören veya ölen ailelerden doğrudan özür dilemek isteyip istemediğini sordu.

Mark Zuckerberg, sosyal medya istismarının hedef aldığı ailelerden özür diledi.pic.twitter.com/AQfDBwH5FV — Tamindir.com (@Tamindir) January 31, 2024

Ayağa kalkıp duruşmayı izleyen ailelerden özür dileyen Zuckerberg, "Bu korkunç bir şey. Hiç kimse ailelerinizin yaşadığı şeyleri yaşamak zorunda kalmamalı. İşte bu yüzden bu kadar çok yatırım yapıyoruz" dedi.

Zuckerberg "Bu nedenden ötürü sektöre öncülük eden çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini de kullandı. Aileler, oturumun düzenlendiği salona çocuklarının fotoğrafları ile geldi. Zuckerberg açıklama yaptığı sırada aileler çocuklarının fotoğraflarını havaya kaldırdı.

Sosyal medya platformları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.