TikTok'a Ait Belgeler Ortaya Çıktı: Hayrete Düşüren Bilgiler!

Sık sık eleştirilerin odağı hâline gelen TikTok bu kez ortaya çıkan belgeler nedeniyle gündeme geldi. Yanlışlıkla sızdırılan belgeler, sosyal medya platformunun bağımlılığa neden olmasının yanı sıra çocukların zihinsel ve sosyal gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu gözler önüne serdi.

TikTok'a Bağımlı Olmak İçin 35 Dakika Yetiyor

Ortaya çıkan belgelere göre TikTok'un bir alışkanlık hâline gelmesi için 260 video izlemek yeterli oluyor. Araştırmacılar, belirtilen miktarda TikTok videosu izleyen kişinin sosyal medya bağımlısı olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyor.

Platformdaki videoların otomatik olarak hızlı şekilde oynatıldığını belirten araştırmacılar, videoların 8 saniye gibi kısa süreden oluşabileceğini, bu nedenlerden ötürü ortalama bir kullanıcının 35 dakikadan kısa bir sürede platforma bağımlı hâle gelinebileceğini ifade etti.

Uygulamanın zihinsel ve sosyal gelişimine zarar verdiği de ortaya çıktı. TikTok tarafından yapılan araştırma, kompulsif kullanımın analitik becerilerin kaybedilmesi ve kaygı seviyesinin artması gibi sağlığı olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Belgelerde yer alan bilgilere göre sosyal medya platformun uzun süre kullanılması, iş ve okul sorumlulukları gibi temel sorumlulukları da engelliyor ve hatta kullanıcıların yeterince uyuyamamasına yol açıyor.

ByteDance, geçtiğimiz yıl içerisinde TikTok için 18 yaşının altındaki kişiler için günlük kullanımı 60 dakika ile sınırlayan ekran süresi özelliğini tanıtmıştı. İddiaya göre şirket, çocukların bu özelliği geçersiz aşabileceğini ve bununla beraber özelliğin hiçbir etkisinin olmayacağının farkındaydı.

ByteDance'e geçtiğimiz günlerde 13 eyalette ve Columbia Bölgesi'nde ayrı ayrı davalar açılmıştı. Dava kapsamında TikTok'un tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği ve gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği öne sürülmüştü.

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