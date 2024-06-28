TikTok İzleme ve Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

TikTok, kullanıcılarına dikey formatta kısa videolar oluşturup onları paylaşma olanı sunan bir sosyal medya platformu. Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformları içerisinde yer alan TikTok’ta kullanıcılar hem videoları izleme hem de başka hesapları aradıkları geçmişi silebiliyor. Biz de rehberde TikTok izleme ve arama geçmişi silme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

TikTok İzleme Geçmişi Silme Yöntemleri

Normalde TikTok izleme geçmişi silme, yedi gün sonrasında otomatikman siliniyor. Ancak kullanıcılar dilerse manuel şekilde de silebilir. Bunun için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak profile gidilir.

Profil alanından “Ayarlar ve Gizlilik” seçeneğine basılır.

“İzleme Geçmişi” alanına tıklanır.

“Ayarlar” simgesine tıklanıp “Geçmişi Temizle” seçeneği seçilir.

TikTok Arama Geçmişi Nasıl Bulunur?

TikTok arama geçmişi bulma şöyle gerçekleşir;

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan “Profil” kısmına giriş yapılır.

Sağ üst köşede yer alan üç çizgi şeklindeki simgeye tıklanır.

“Ayarlar ve Gizlilik” kısmından “Saat Geçmişi” alanına dokunulur.

Yukarıda sıralanan hususlar sayesinde son yedi günde izlenen tüm videolara ulaşılır. Galeride görüntülenen beğenilen videoları izlemek için videoların üzerine tıklamak yeterlidir.

TikTok Arama Geçmişi Silme Yöntemleri

TikTok arama geçmişi silme yöntemleri şöyle sıralanabilir;

İlk TikTok’a giriş yapılır.

Ana sayfa üzerinden sağ alt köşede bulunan “Profil” simgesine basılır.

Profil sayfasına gidilerek ekranın sağ üst köşesinde yer alan üç nokta seçilir.

Açılan menü üzerinden “Gizlilik ve Güvenlik” seçilip buradan “Veri Yönetimi” kısmına geçilir.

“Arama Geçmişi” butonuna tıklanır.

Ekranda TikTok arama geçmişi yer alacak. Bu noktada geçmişin silinmesi için “Temizle” butonuna dokunulur.

Onay ekranı açıldıktan sonra “Temizle” butonuna yeniden basılır.

Yukarıdaki adımların ardından TikTok arama geçmişi silinmiş olacak.

Yalnız arama geçmişi silindikten sonra geçmişin otomatik saklanmasını engellemek için “Arama Geçmişi Kaydet” butonu devre dışı bırakılmalı. “Gizlilik ve Güvenlik” sayfasında yer alan “Veri Yönetimi” alanına gidilir. En son aşamada “Arama Geçmişi Kaydını Aç/Kapat” seçilerek işlem tamamlanır.